La nueva vida de Miguel Ángel Solá a los 76 años: el ACV que lo marcó, cambio de rumbo y una mujer que lo enamoró como nunca

Miguel Ángel Solá atraviesa una etapa marcada por nuevas experiencias personales y profesionales, en la que el tiempo y las circunstancias lo llevaron a replantear su camino. A los 76 años, combina la continuidad de su extensa trayectoria con un presente distinto, donde la vida cotidiana y los afectos ocupan un lugar central. En este recorrido, los cambios recientes se suman a una historia que sigue sumando capítulos y lo mantiene activo en distintos ámbitos.

A sus 76 años, Miguel Ángel Solá cambió de rumbo y destacó el efecto que tuvo el ACV que sufrió

Miguel Ángel Solá es uno de los actores más reconocidos del cine, el teatro y la televisión de Argentina y España. Con más de cinco décadas de trayectoria y más de 35 galardones internacionales, protagonizó más de 50 películas reconocidas donde se destacan El lado oscuro del corazón, Sur y Crímenes de familia. A los 76 años, su vida dio un giro inesperado tras sufrir un ACV que lo obligó a replantear su carrera. Durante una entrevista con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia (+Perfil), el artista hizo referencia al momento en el que se encuentra.

Miguel Ángel Solá

El actor relató que el accidente cerebrovascular lo marcó para siempre y que fue un antes y un después en su vida, tanto personal como profesional. “Soy una persona muy terrena, pero el ACV sí me marcó para siempre”, expresó. La cicatriz que le dejó lo condicionó en sus personajes y en su manera de trabajar: “Sin la cicatriz, yo podía hacer cualquier cara, cualquier voz. Con la cicatriz ya me condicionaba todo”. Esa experiencia lo llevó a relativizar muchas cosas y a valorar de otra manera su presente.

Según recordó Miguel Ángel Solá, el accidente ocurrió de manera inesperada y le dejó secuelas físicas que lo obligaron a caminar con bastón. Sin embargo, destacó que la lucidez intelectual se mantuvo intacta y que el afecto de quienes lo rodean fue clave para seguir adelante, brindándole confianza y seguridad en cada momento. “Todo parece más chiquito, menos importante. Ni siquiera podés moverte libremente vos”, reflexionó.

Miguel Ángel Solá

En este nuevo capítulo, el teatro volvió a ocupar un lugar central en su vida. Actualmente se presenta en la obra Por el placer de volver a verla, en el Paseo La Plaza, acompañado por Mercedes Funes. En este contexto, el reconocido artista destacó la fortaleza de su vínculo: “Es bellísima, es impresionante y me ayudó a jugar. Hacía rato que yo no podía jugar debido a mi ACV. Y bueno, aun con bastón y todo, ella es otro bastón. Es maravillosa, es más que un bastón” El escenario se convirtió en un espacio de recuperación y de reencuentro con su oficio.

Miguel Ángel Solá reveló que está enamorado: “Sigo enamorado y ella sigue enamorada”

Durante la entrevista en Modo Fontevecchia, Miguel Ángel Solá habló de cómo el accidente cerebrovascular modificó su manera de pensar y de sentir. “Me hace relativizar todo. Todo parece más chiquito, menos importante”, señaló. Esa mirada lo acercó aún más a la amistad y al trabajo compartido con colegas como Martín Bianchetti y Manuel González Gil, quienes lo acompañan en sus proyectos teatrales. El entorno de cariño y colaboración se transformó en un sostén fundamental en esta etapa de su vida.

En medio de ese proceso, el intérprete confesó que está enamorado como nunca. “Estoy enamorado de una chiquilina de 31 años que tuvo la osadía de plantarse ante mí y me dijo: ‘Quiero saber qué me pasa con vos’. Y hasta hoy. Llevamos dos años con nuestros más y menos, pros y contras, pero sigo enamorado y ella sigue enamorada”, relató. Para él, este vínculo representa una nueva dimensión del afecto y lo acompaña en la recuperación.

Antes de terminar la entrevista, Miguel Ángel Solá destacó que su manera de amar y ver la vida nunca cambió: “Ni la lucidez ni la capacidad de amar, ninguna de las dos cosas se tocó. Quizás se agrandó, o quizás le dio dimensión a cosas que tenían una dimensión distinta y te hace ver la vida de otra manera”. En cuanto a su visión sobre la cultura, señaló que la ficción en televisión se encuentra en crisis y que el teatro sigue siendo un espacio reducido pero esencial. Para él, el escenario continúa siendo un lugar de encuentro con el público y de transmisión.

Miguel Ángel Solá

Miguel Ángel Solá atraviesa una etapa en la que los cambios recientes se suman a la continuidad de su extensa trayectoria en el cine y el teatro. A los 76 años, su vida se encuentra marcada por nuevas experiencias que lo llevaron a replantear su camino, integrando las circunstancias personales con la actividad artística. En este recorrido, los vínculos y las decisiones se convierten en parte esencial de un presente que lo mantiene vigente.

VDV