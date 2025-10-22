Maxi López y una nueva chicana para Mauro Icardi: revelaron dónde vive en la Argentina

Maxi López es uno de los participantes de MasterChef Celebrity que está en el ojo de atención pública, debido a sus interacciones con Wanda Nara. El futbolista y la modelo se reencuentran frente a cámara, tras su escandalosa separación hace 12 años, y los picantes palitos entre ellos no pasan desapercibido. En este contexto, y con su actual esposa embarazada en Suiza, se dio a conocer el lugar donde se hospeda Maxi López, muy cerca de Wanda y sus hijos, y que provocaría el enojo de Mauro Icardi.

Maxi López, Wanda Nara

¿Dónde se está quedando Maxi López en la Argentina?

A pesar de que se encuentran separados, Maxi López ocupó un lugar muy importante en el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Rápidamente, a finales del 2024, el futbolista se posicionó del lado de la modelo y la acompañó en algunos de los momentos claves para ella, al mismo tiempo que apuntó contra la estrella del Galatasaray. En este contexto, regresó a la Argentina para unirse al reality MasterChef Celebrity, y su participación generó polémicas por sus intercambios con la conductora.

Sin embargo, muchos comenzaron a dudar sobre dónde se estaba quedando López mientras estaba en el país. Durante sus años en la Argentina, su única propiedad era la mansión del country Santa Bárbara, que fue entregada a su ex en un acuerdo judicial. Además, expusieron que él se pasaba todo el día en los estudios de MasterChef y luego con sus hijos. Es así como, en Paso en América (América), mantuvieron contacto con Mami Jacky, vecina de Wanda Nara del Cheteau Libertador, y fue ella quien les confirmó que el jugador se estaba quedando en uno de los departamentos que le pertenecen a la conductora y a Mauro Icardi.

“He visto ahí una nueva cabeza rubia por los ascensores. ¿Para qué va a estar pagando extra un hotel? Hay que ahorrarle los tipos que corren”, aseguró la vecina, respecto a uno de los seis departamentos de Wanda Nara. Sin embargo, los panelistas agregaron que algunas de esas propiedades le pertenecían también a Icardi, por lo que una posible furia de él estaría apareciendo. “O sea, que Mauro Icardi le está pagando la estadía a Maxi López para que esté en Argentina con Wanda y sus hijos”, lanzó Natalie Weber.

En su cuenta de Instagram, Maxi López no comparte fotos del lugar donde se está hospedando, por lo que solo se convierten en rumores entre los vecinos y periodistas. En las últimas semanas, el futbolista viajó a Suiza para volver a ver a su esposa e hija, pero regresó a la Argentina para terminar con las grabaciones de Masterchef Celebrity. Su relación con Wanda Nara dio a todos de qué hablar, y provocó polémicas que siguieron creciendo en las redes sociales.

A.E