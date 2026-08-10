Carlos Rottemberg reveló el pedido que le hizo Daniel Tinayre sobre Mirtha Legrand, horas antes de morir

Carlos Rottemberg comparte en su obra, Pasen y lean: 50 años de teatrista y algo más, recuerdos que lo unen a Daniel Tinayre y a Mirtha Legrand, en una historia que atraviesa décadas de amistad y trabajo. La relación entre los tres se fue tejiendo con encuentros, proyectos y momentos personales que marcaron un vínculo que aún hoy conserva su significado. En sus memorias, el productor destaca cómo esos lazos se transformaron en parte de su vida cotidiana y cómo influyeron en su manera de entender el mundo artístico.

El pedido de Daniel Tinayre a Carlos Rottemberg que fortaleció su vínculo con Mirtha Legrand

Carlos Rottemberg, productor teatral y figura clave de la escena cultural argentina, publicó recientemente su libro Pasen y lean: 50 años de teatrista y algo más. En esta obra, además de repasar su extensa trayectoria, compartió recuerdos personales que lo vinculan con grandes nombres del espectáculo. Entre ellos, relató un episodio íntimo con Daniel Tinayre, histórico director y esposo de Mirtha Legrand, que marcó para siempre su relación con la conductora.

En su escrito, recordó que su relación con la conductora comenzó a través de su esposo: “En mi caso, la relación con Mirtha comenzó por Daniel, con quien establecimos una unión entrañable”. Esa amistad se forjó en los años 80, cuando ambos trabajaban como productores teatrales, y se consolidó con el tiempo en gestos cotidianos. El productor cuenta que “Chiquita” llegó a decirle que sentía celos porque todas las noches, antes de dormir, ambos se llamaban, a veces solo para saludarse.

Pasen y lean: 50 años de teatrista y algo más, el libro de Carlos Rottemberg

En el libro, Carlos Rottemberg destaca las actitudes de Tinayre hacia él y su familia: “Fueron infinitas sus lindas actitudes hacia mí y mi familia. Imposible olvidarlo”. Fue Daniel Tinayre quien lo presentó a Mirtha Legrand y a toda su familia, incluyendo a Goldy y José. Ese vínculo se mantuvo vivo incluso en momentos difíciles, como el fallecimiento de la hermana de la presentadora en mayo de 2020, cuando él decidió acompañarla en ese duro momento pese a estar en plena cuarentena.

El productor relata que aquel día salió de su casa para ir a comprar huevos en un supermercado cercano, cuando recibió la llamada de la actriz, destrozada por la noticia. “Me dijo que me esperaba en su casa. Vivimos a una cuadra de distancia. Dudaba si romper la cuarentena para acompañarla a cinco metros de distancia y con barbijo, contrario a lo que entendemos sobre cómo se acompaña el dolor. Sin embargo, fui”, se puede leer en la obra. Pero detrás de esa decisión se mantenía una promesa que lo mantenía cerca del director.

El pedido de Daniel Tinayre y la promesa cumplida por parte de Carlos Rottemberg

La explicación de por qué Carlos Rottemberg decidió estar presente en ese momento se remonta a muchos años atrás. El productor recuerda el 23 de octubre de 1994, día en que falleció su amigo Daniel Tinayre. La noche anterior había estado en su casa, recostado en su cama, contándole detalles del estreno de Matrimonios y algo más en el Tabarís. Entre risas y anécdotas, compartieron una velada que empezó con una cena sencilla junto a Mirtha Legrand, que terminó con todos acompañando al director en el hospital.

Carlos Rottemberg | Crédito: CARAS

Según relata en su libro, ya en el sanatorio, el guionista reunió fuerzas para hablar. “Miró a su mujer y le dijo: ‘Chiquita, el lunes hacé el programa’. Giró su cabeza para el otro lado, me miró y me dijo: ‘Cuidala’”. Esas palabras marcaron para siempre al productor, que desde entonces asumió el compromiso de acompañar a la destacada conductora en lo personal. El productor explica que esa promesa es la razón por la cual nunca dejó de estar cerca de la conductora, incluso cuando dejaron de trabajar juntos en 2011.

“Preferí ocupar un lugar alejado de lo económico y de un brillo que solo le pertenece a ella”, señala Carlos Rottemberg en su libro. Para él, acompañar a Mirtha Legrand en momentos difíciles no fue más que cumplir con aquel mandato de su amigo. En Pasen y lean, el productor combina anécdotas personales con reflexiones sobre su carrera, ofreciendo un recorrido por cinco décadas de trabajo en el teatro. El libro no solo repasa estrenos y proyectos, sino también las relaciones humanas que marcaron su camino.

Mirtha Legrand

Carlos Rottemberg mantiene en sus memorias un relato que lo une de manera especial a Daniel Tinayre y a Mirtha Legrand, donde la amistad y la confianza se convierten en parte de su historia personal. La relación que comenzó en los años 80 con el director se extendió hacia la conductora y su familia, y se consolidó en momentos que marcaron su vida. El productor recuerda que fue él quien lo acercó a “Chiquita” y que, en sus últimos días, le confió un pedido que lo acompañó desde entonces.

VDV