Mix de texturas y botas XL: María Vázquez y un look lleno de personalidad total black con mezcla de tendencias

María Vázquez acompañó a su hija Myla Cambiaso en un momento muy especial: la joven fue la encargada de abrir el desfile de la firma Heidi Clair en la Maison de Chandon en Barrio Parque. Para este acontecimiento, la modelo decidió llevar un look que salga de lo clásico de la temporada y reúna todo lo que a ella le gusta, desde tendencias, prendas con volados hasta un calzado XL.

María Vázquez deslumbró con su look fashionista que reflejó su estilo rebelde

María Vázquez siempre se anima a jugar con la moda y mostrar que la actitud es la protagonista de sus looks. En esta oportunidad, la esposa de Adolfo Cambiaso deslumbró con un outfit urbano que tuvo guiños rockeros chic y que incluyó varias piezas en tendencia.

María Vázquez (Foto: Carlos Cervetto)

El atuendo elegido para acompañar a su hija Myla Cambiaso en la nueva edición del Buenos Aires Fashion Week, donde desfiló para la firma Heidi Clair, en la Maison de Chandon en Barrio Parque estuvo compuesto por una camisa negra con volados de color negra, la cual aporta aporta volumen y ese toque romántico, un mini short denim oscuro tiro alto y una campera de cuero.

Su estilismo se completó con accesorios claves para reforzar esta estética rebelde y original: cinto con hebilla metálica, gafas de sol con cristales en tono rojizo, collar dorado y botas gamuzadas XL con taco. Estos complementos transformaron el look en una apuesta maximalista, aunque el equilibrio llegó de la mano de la paleta oscura que la caracteriza, logrando un look que no pasó desapercibido ni en el evento ni en las redes sociales.

Además, María Vázquez sumó un ítem imprescindible para poder llevar todas sus pertenencias. Se trata de un bolso de mano en la misma tonalidad que acompañó el total black del outfit. Ante la mirada atenta de los asistentes y expertos en la industria textil que se encontraban en el desfile, la conductora logró imponerse con una vestimenta bien lúdica que se destacó por combinar cuero, jean y gamuza.

Si bien cada prenda elegida y accesorio llamaron la atención, hay dos en particular que reforzaron su estética trendy. La primera es la camisa con volados, que combina lo femenino con lo sofisticado, y lo segundo son las botas XL de gamuza que estilizaron su figura. Además, ambos brindaron abrigo en un día de bajas temperaturas y aportaron ese estilo rebelde y súper chic que define a la modelo.

Así, mediante un mix de texturas y botas XL, María Vázquez cautivó por completo con un look lleno de personalidad total black con mezcla de tendencias, ítems fashionistas y una paleta sobria y monocromática durante la última edición del Buenos Aires Fashion Week, donde su hija Myla Cambiaso brilló en la pasarela.