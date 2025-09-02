En una nueva entrega de +CARAS, Héctor Maugeri recibió a Juan Alberto Mateyko, figura icónica de la radio y la televisión argentina, quien no solo repasó su extensa carrera sino que también abrió capítulos íntimos de su vida para contar por qué, en el mejor momento de su trayectoria, tomó una decisión que cambió todo: dejar Buenos Aires y comenzar una nueva vida en Córdoba.

Nacido en Buenos Aires el 26 de marzo de 1946, Mateyko construyó una trayectoria de casi cinco décadas con pasos memorables por radios como El Mundo, Rivadavia y Mitre. En televisión alcanzó la cima con “La movida del verano”, un ciclo transmitido por Telefé que durante ocho años convocó multitudes en Mar del Plata y se convirtió en un verdadero clásico de los 90. Su carisma y su capacidad para conectar con el público lo llevaron a ganar 25 premios Martín Fierro, incluido uno de Oro.

Juan Alberto Mateyko condujo La movida del verano, el icónico programa que logró reunir a 100 mil personas en vivo.

Jual Alberto Mateyko revela por qué abandonó Buenos Aires y se instaló en Córdoba

Pero en 2008, cuando parecía que todo estaba consolidado, llegó un giro inesperado. El conductor decidió mudarse a Córdoba, dejando atrás la provincia que lo vio nacer y desarrollar su profesión, en medio de una etapa de profundos cambios personales.

“Yo caí muchas veces, caí, pero nunca tiré la toalla y nunca permití que nadie la tirase. Tuve situaciones adversas en lo personal, en el trabajo y en mi vida de pareja. Tenía dos hijos y ese fue el motivo por el cual yo tomé la decisión de viajar a Córdoba hace 16 años”, adelantó.

En +CARAS, Juan Alberto Mateyko recordó su relación con Naanim Timoyko.

Ese año no había sido fácil: se separaba de quien definió como “el amor de su vida”, Naanim Timoyko, con quien estuvo casado dos décadas y tuvo dos hijos. En plena tormenta emocional, llegó la oportunidad que marcaría el inicio de su nueva etapa.

“Durante el verano del 2008, enero y febrero, una producción junto a la gente de Radio Mitre Buenos Aires me propuso conducir un programa al aire libre. El entonces presidente de la agencia Córdoba Turismo me conoció y le propuso al gobernador José Manuel de la Sota, que le pareció magnífico. El programa que empezó con 500 personas terminó todas las noches con 10.000 o 12.000. Si ingresaba una persona más, se caía al lago porque no había capacidad”.

El momento más duro de Juan Alberto Mateyko

Con total sinceridad, reconoció: “El que estaba mal era yo. Me estaba separando, divorciando, no era clara mi situación, había viajado a Miami, me instalé con Palito (Ortega), me instalé con Norberto Román, abrimos una productora, nos fue bien, pero me tiraba Buenos Aires”.

Asimismo mencionó que la distancia y la falta de contacto con Naanim afectó su relación. “No estaba la llamita del amor que nació muy fuerte con Naanim, se estaba apagando por culpa de la ausencia. Una cosa es estar en Córdoba y viajar una vez por semana a Buenos Aires, y otra es instalarme en Miami”, explicó.

Juan Alberto Mateyko en +CARAS.

Finalmente, tras regresar de Miami, Radio Mitre Córdoba se convirtió en su nuevo hogar profesional. Allí, con esfuerzo y dedicación, volvió a empezar su carrera y, en parte, también su vida. “Hay una radio, Cadena 3, que cuando llegué tenía entre el 85% y el 90% del encendido. Radio Mitre Córdoba solo el 10%. Hoy, septiembre de 2025, estamos juntos a la par”, contó con orgullo.

Así, la decisión que parecía riesgosa terminó siendo el paso que lo reinventó. Hoy, a los 81 años, Juan Alberto Mateyko disfruta de una vida plena en Córdoba, con la radio como su gran compañera y con un público fiel que lo acompaña desde hace casi 50 años.

