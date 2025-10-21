Momi Giardina no pudo presentar su plato y pasó a la gala de eliminación de MasterChef: los motivos 

Momi Giardina se convirtió en la primera participante de MasterChef Celebrity en asegurarse un lugar en la gala de eliminación del próximo domingo 26 de octubre. La conductora de LUZU TV no pudo presentar su plato de milanesa por un motivo personal, y fue Wanda Nara quien le comunicó la noticia al resto de los famosos.

Antes de que los participantes empezara a cocinar en el programa de este martes 21 de octubre de MasterChef Celebrity, una inesperada ausencia sorprendió a todos en el estudio. Wanda Nara presentó a los famosos, pero la silla de Momi Giardina quedó vacía, generando inquietud entre sus compañeros y los jurados.

A raíz de la procupación de los participantes, la conductora explicó lo sucedido: la humorista no pudo presentarse por un cuadro de fiebre y, debido a su estado de salud, el jurado decidió enviarla directamente a la gala del próximo domingo 26 de octubre. "Hoy también tenía que cocinar Momi Giardina, no pudo estar acá, entonces pasa directamente a la gala de eliminación... Está enferma, tiene fiebre, por eso Momi te mandamos un beso, cuidate mucho y tenes que venir a la gala con todo", explicó.

Entre el miércoles 22 de octubre y el jueves 23 de octubre se definirán los demás participantes que deberán enfrentarse en la temida gala del domingo, donde uno de ellos quedará fuera de MasterChef Celebrity.