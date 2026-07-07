El tierno mini look de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero, para alentar a la selección

Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero, apareció con un conjunto infantil con tonos celestes y blancos durante la jornada de octavos de final del Mundial 2026. La pequeña vio con su mamá el partido, con un look pensado para transmitir el espíritu argentino en una cita deportiva que reunió a miles de hinchas. El atuendo elegido destacó por su sencillez, convirtiéndose en parte de la experiencia compartida entre madre e hija. La escena se enmarca en un momento especial del torneo, donde cada gesto suma al clima de expectativa.

Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero, enterneció a todos con un mini look para alentar a la selección

Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero, se mostró con un atuendo infantil que combinó comodidad y colores patrios en el cruce de Argentina frente a Egipto. La elección del conjunto reflejó la unión familiar en torno al fútbol y la manera en que la influencer y su hija están viviendo la experiencia mundialista. El look resaltó por la armonía entre las prendas y el peinado sencillo, pensado para acompañar la jornada con frescura.

Sofía Calzetti y su hija Olivia

En las últimas horas, la modelo compartió una historia en sus redes sociales que enterneció a todos sus seguidores. La imagen mostraba a su hija en el living de su casa en Miami mientras esperaban el inicio del cruce de octavos de final del Mundial 2026. El conjunto elegido para la pequeña destacó por los tonos celestes y blancos, símbolos de la camiseta nacional. La prenda superior fue un body de algodón estilo baby tee celeste, con mangas cortas, con una estampa en el frente con un corazón y la bandera argentina.

La elección de look de Olivia Agüero se complementó con un pantalón tipo jogger en tono gris perla, confeccionado en tejido acanalado. La textura ribbed aportó un aire moderno y delicado, mientras la cintura elástica aseguró comodidad para una niña en constante movimiento. El contraste entre el celeste vibrante y el gris neutro dio equilibrio al conjunto, pensado para un día de partido en familia.

Olivia Agüero

El outfit que lució la hija de Sofía Calzetti se cerró con un peinado sencillo, un moño alto recogido con una gomita celeste. El estilo desenfadado acompañó la frescura del conjunto, sin necesidad de accesorios adicionales. La naturalidad del peinado permitió que el eje de su atuendo fuera el body con los colores de la bandera. Mientras el Kun Agüero continúa de cerca la cobertura del Mundial junto a la selección argentina.

Moda y espíritu albiceleste: Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero, marcó tendencia con su look

Entre los detalles que más llamaron la atención del look de Olivia Agüero fue cómo la moda infantil también se adapta a los grandes eventos deportivos. La camiseta con corazón y bandera, el pantalón cómodo y el peinado sencillo conformaron un look pensado para una pequeña, pero con guiños claros a la identidad argentina. La elección de los colores patrios reforzó el vínculo con la selección en un día de partido.

Olivia y Benjamín, los hijos de Enzo Fernández alentando a la selección

La imagen de la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero se inscribe en una tendencia donde los más pequeños forman parte de la experiencia mundialista. La unión entre moda y fútbol se refleja en gestos cotidianos que acompañan la emoción de cada encuentro en el Mundial. Durante la cobertura de la competencia internacional, los hijos de distintos jugadores de la selección argentina se lucieron con looks para alentar en cada partido, desde atuendos con los colores celeste y blanco hasta camisetas con el nombre de sus padres.

En este caso, el atuendo infantil de Olivia Agüero se convirtió en un detalle que sumó al clima de expectativa en los octavos de final. Sofía Calzetti compartió el momento con su hija, mostrando cómo vivieron juntas la jornada. La elección del look de su hija se convirtió en parte de la narrativa familiar que rodea al Mundial 2026, donde cada detalle suma al acompañamiento de la selección.

Eva Bargiela, Gianluca y Faustino Simeone alentando a la selección

El mini look de Olivia acompañó la jornada de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto. Con una camiseta celeste con corazón y bandera, un pantalón cómodo y un peinado sencillo, la niña reflejó el espíritu albiceleste en un día de partido en familia. La escena muestra cómo la moda infantil puede integrarse al entusiasmo deportivo, sumando un detalle especial al recorrido de la selección en el torneo.

VDV