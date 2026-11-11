Momo Weich,el hijo de Julián Weich, mostró cómo construye las viviendas sustentables de la comunidad en la que vive

Momo Weich compartió dos videos que permiten observar cómo se levantan los muros de una vivienda sustentable antes de recibir sus terminaciones. En las grabaciones, tomadas desde el interior de una obra, aparecen varias personas preparando una mezcla de tierra y fibras vegetales para incorporarla a un armazón de listones cruzados.

El material ofrece una mirada poco habitual sobre la bioconstrucción, una actividad a la que el joven se dedica desde hace años en las sierras de Córdoba. La novedad está en las tareas que suelen quedar ocultas detrás del revestimiento, desde el armado de los soportes hasta la colocación de los componentes naturales que permiten cerrar cada sector del inmueble.

Cómo Momo Weich construye las paredes de sus viviendas sustentables

Momo Weich mostró una trama de madera dispuesta en diagonal, con aberturas ya colocadas y amplias superficies todavía sin cubrir. Las piezas forman rombos entre postes y marcos, bajo un techo que ya se encuentra instalado. El recorrido de la cámara deja ver el estado de la edificación y las tareas que se desarrollan alrededor de las divisiones interiores.

En una de las secuencias, una persona se agacha junto a varios baldes para tomar una porción del material preparado sobre el suelo. La mezcla contiene barro y fibras vegetales, que se agrupan antes de trasladarse hacia los cerramientos. Cerca se distinguen recipientes, herramientas y restos de paja, elementos que acompañan una labor realizada principalmente a mano.

La colocación exige rellenar los huecos de la cuadrícula y presionar el contenido contra el soporte. Los trabajadores avanzan desde la base hacia las zonas superiores, acomodando las porciones húmedas para que queden sujetas entre los listones. Algunos tramos exhiben una superficie compactada, pero otros conservan las aberturas originales, a través de las cuales todavía es posible observar el exterior.

El hijo de Julián Weich compartió cómo trabaja con materiales naturales para crear viviendas sustentables.

A medida que se cubre la pared, cambia su aspecto. Las tiras vegetales permanecen visibles sobre las zonas recién intervenidas y la textura irregular permite reconocer el estado inicial del cerramiento. El procedimiento se asemeja a la técnica conocida como quincha, que combina una base rígida con elementos de origen natural.

Otro detalle es la manera en que se organizan los participantes. Una persona utiliza cajones apilados para alcanzar la parte superior del tabique, a la vez que sus compañeros colaboran desde abajo. El registro deja ver una tarea colectiva, con movimientos coordinados alrededor de las ventanas y de una mezcladora amarilla situada en el espacio central del lugar.

El ambientalista comparte habitualmente sus proyectos de bioconstrucción en las redes sociales.

Las técnicas de bioconstrucción que utiliza Momo Weich

Momo Weich permite conocer cómo se distribuyen los materiales sobre una superficie que todavía conserva su entramado original. En la primera grabación se distingue a dos personas trabajando cerca de una ventana, una de ellas subida sobre una plataforma para alcanzar mayor altura. La cámara se acerca a los listones y permite apreciar el modo en que las fibras quedan sujetas a la cuadrícula.

El espacio presenta diferentes niveles de avance. Las partes más desarrolladas tienen un aspecto compacto, con fragmentos vegetales que sobresalen del relleno, en tanto que las zonas pendientes permiten reconocer los soportes utilizados desde el comienzo. También se observan pequeñas aberturas enmarcadas y vigas superiores que forman parte de la distribución prevista para el inmueble.

Momo Weich lleva varios años dedicado a la construcción ecológica.

Hacia el final, el recorrido se abre para mostrar una perspectiva más amplia. Una hormigonera ocupa el centro y, detrás, se distinguen las paredes parcialmente cerradas. La preparación de los componentes y su posterior colocación requieren intervenciones sucesivas, según se aprecia en las escenas. El contenido documenta esa etapa concreta, sin revelar todavía el aspecto definitivo de la construcción.

La siguiente grabación comienza con una persona trabajando sobre el piso, rodeada de recipientes y herramientas. El foco está puesto en la elaboración de la masa utilizada para los cerramientos, una combinación que se prepara antes de trasladarla a las divisiones verticales. Luego aparecen primeros planos de los sectores intervenidos, donde se distinguen claramente los fragmentos de paja incorporados al barro.

En otra secuencia, el recorrido pasa por los marcos de pequeñas ventanas y deja al descubierto la diferencia entre los espacios ya rellenados y aquellos que continúan abiertos. Hacia el cierre, varias personas se reúnen alrededor de la mezcladora y una carretilla ingresa por la puerta. El registro muestra la participación de distintos integrantes del equipo en una misma jornada. Este método se relaciona con la experiencia que el joven desarrolló en Los Hornillos, localidad cordobesa del Valle de Traslasierra. Allí levantó su propia casa de barro tras aproximadamente tres años y medio de trabajo, según explicó en una entrevista anterior.

Su proyecto de vida incluye otras instalaciones pensadas para reducir el consumo de recursos convencionales. En el mismo terreno incorporó una biopiscina que utiliza plantas y filtración natural, además de paneles fotovoltaicos y un baño seco compostero. Estas soluciones forman parte de una búsqueda personal que comenzó hace varios años y que hoy comparte con quienes siguen sus actividades.

Momo Weich y su novia en su casa de barro.

Con estas dos publicaciones, Momo Weich acercó a sus seguidores a una etapa fundamental de la bioconstrucción, anterior a los acabados que habitualmente se observan en las recorridas por propiedades terminadas. La preparación de la tierra, el armado de los soportes y la colaboración de varias personas son los elementos que dejó ver, esta vez, desde el interior de una vivienda todavía en ejecución.