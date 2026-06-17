La Mona Jiménez hizo su predicción para el mundial: “Van a…”

Tanto para la Selección como para La Mona Jiménez la del sábado no fue una noche más. Y es que, en su bunker de Kansas, y en plena antesala del debut mundialista ante Argelia, el conjunto argentino se revolucionó cuando la estrella cuartetera irrumpió en su hotel.

El músico de 75 años ya había manifestado su deseo de fotografiarse con Lionel Messi (38), por lo que su celebrada visita al plantel comandado por Lionel Scaloni se vivió con alegría mutua. Primero se realizó el tradicional asado en medio de una copiosa lluvia y alerta de tornado que mantuvo a todos en vilo. Luego, ya cerca de la medianoche la excitación fue absoluta tras la llegada de La Mona al lugar.

La Mona visitó al plantel argentino en Kansas y todo fue alegría.

El histórico símbolo del cuarteto también pasó por el streaming de AFA Estudio

La Mona fue recibido por los conductores del envío, emitido desde el mismo hotel, y por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Durante el programa emitido por el canal oficial de la AFA, el artista cantó varios temas con los chicos del programa Un Poco de Ruido y recibió la visita de los dos futbolistas cordobeses del plantel. Julián Álvarez y Nahuel Molina, quienes se abrazaron con el cantante y posaron juntos para las fotos.

El delantero del Atlético de Madrid tuvo un gesto especial, ya que le entregó una camiseta oficial de la Selección, que autografió en vivo con la dedicatoria “Para la Mona, con cariño, ¡gracias por tanto!” Después se sumó Lisandro Martínez, que también participó del momento frente a las cámaras. Detrás de escena se los pudo ver a Exequiel Palacios, Valentín Barco, José Manuel López y Agustín Giay.

El famoso cuartetero también pasó por el streaming de AFA Estudio.

Nicolás Otamendi también compartió en sus redes un carrusel agradeciendo la visita del cantante: “Una visita muy especial la de ayer, una leyenda del cuarteto, fue un placer conocerte y escuchar tus canciones”, escribió el flamante refuerzo de River.

En plena concentración, los jugadores también recibieron la visita de sus familiares.

Uno de los momentos más inolvidables fue cuando La Mona cantó para los jugadores y allí se lo vio a Messi cantar “¿Quién se ha tomado todo el vino?”, mientras revoleaba una camiseta de la selección. El video fue muy comentado, ya que se lo vio al capitán efusivo como pocas veces. Y antes de cerrar su visita con un show exclusivo en la sala de juegos del hotel y con casi todo el plantel presente, La Mona aventuró que “estos muchachos campeones del mundo van a ser campeones de nuevo”. Y la noche se extinguió a pura felicidad.