Mónica Farro recordó su romance con Juan Román Riquelme: "Yo soy muy sexual y él no lo era tanto"

En medio de los rumores que vinculan a Juan Román Riquelme con Julieta Ortega, Mónica Farro fue consultada por su propio pasado con el ídolo de Boca y, lejos de esquivar el tema, habló con total sinceridad. Sin vueltas ni dramatismo, la actriz recordó aquel breve vínculo que tuvo con el exfutbolista hace más de una década y puso en palabras cómo fue esa experiencia.

“Hace tantos años… yo no sé, 2013, 2014. Yo no lo conté, tres años después alguien lo dijo y yo dije: ‘Sí, pasó’”, explicó a Puroshow (eltrece), dejando en claro que nunca buscó hacer público el encuentro. Consultada sobre si le sorprendía que hoy se lo vincule con otra figura del medio, fue simple: “Si está soltero, no”, respondió, sin mayores comentarios.

Mónica Farro y el costado más romántico de Juan Román Riquelme

A la hora de describir cómo era Juan Román Riquelme en lo personal, Farro fue tan directa como siempre. “Viste que yo soy muy sexual. Él no era tanto. No era malo, pero no era tanto”, lanzó, marcando con honestidad una de las diferencias que, con el tiempo, terminaron pesando. Sin embargo, también destacó su costado romántico: “Era de pasarme a buscar por mi casa, me traía flores, bombones. Era copado, sí”.

Mónica Farro

Según contó, el acercamiento no fue inmediato. “Estuvo meses buscándome y escribiéndome por WhatsApp, o en ese momento no me acuerdo si era mensaje de texto, y yo decía: ‘Me están jodiendo’”, recordó. Recién después de confirmar con un amigo periodista de fútbol que realmente se trataba de Riquelme, decidió empezar a darle lugar. “Después de meses que me escribía, le empecé a dar bola y, bueno, nos vimos un par de veces”, contó.

Lejos de hablar de un romance formal, Mónica prefirió bajarle el tono a la historia. “No fue un romance. Fue un touch and go para mí, yo me divertí, no tengo idea, pero creo que él también”, dijo, dejando en claro que ambos estaban en la misma sintonía y sin expectativas a largo plazo. De hecho, explicó que se veían de manera esporádica, entre agendas cargadas y compromisos de ambos lados.

Mónica Farro y por qué el vínculo no prosperó

Respecto a los encuentros, detalló que no solían ir a la casa de él. “Íbamos a un departamento, no me acuerdo si por Palermo, pero no era su casa. Era un departamento que no sé si era de él o de quién”, comentó. Y agregó que, por lo que sabía en ese momento, él estaba soltero o atravesando un impasse con su pareja: “Yo estaba soltera, no tenía nada que ocultar, no es que nos escondíamos. Por ahí yo tampoco quería que nos vieran”.

Con el tiempo, el vínculo se fue diluyendo. “No, no, porque no era mi estilo, no era lo mío. No me gustaba mucho la parte que a mí me importaba, que era el sexo”, explicó, Hoy, lejos de cualquier reproche, Mónica Farro recuerda aquella etapa con naturalidad y sin conflicto, como una historia más dentro de su vida sentimental, que quedó en el pasado pero que todavía despierta curiosidad cuando el nombre de Román vuelve a estar en el centro de la escena.