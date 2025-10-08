Mónica Farro reveló detalles de su estado de salud tras ser atendida de urgencia: "Me tengo que ocupar"

Mónica Farro causó preocupación después de que se afirmara que debíó ser atendida de urgencia por una recaída en su cuadro de anemia. Este miércoles, la vedette aclaró su estado de salud y negó que el mal momento que está atravesando tenga que ver con las intervenciones quirúrgicas que se hizo con Aníbal Lotocki.

Mónica Farro generó preocupación tras ser atendida de urgencia por una posible recaída en su cuadro de anemia. Este miércoles, la vedette habló en LAM (América TV) y aclaró cómo se encuentra, luego de pasar varias horas en la guardia durante la madrugada.

Ángel de Brito y Mónica Farro

“Ayer estuve en la guardia porque no me estoy sintiendo bien. Pensé que tenía anemia porque ya tuve dos veces en el año y en mayo tuve bronquitis y nunca me pude mejorar”, contó la artista, que sigue bajo controles médicos.

Según explicó, los estudios descartaron una nueva anemia y también complicaciones pulmonares severas. “Por suerte anemia no tengo, me hicieron una placa y los pulmones, al parecer, están bien. La bronquitis me vino con una infección pulmonar. Me tengo que ocupar”, dijo la panelista de LAM.

Mónica Farro relató que estuvo “hasta las tres de la mañana en la guardia, pero nunca estuve internada” y remarcó que, a pesar de sentirse débil, se encuentra "bien". “En 49 años nunca me pasó esto. Todo el mundo me dice que el cuerpo cambia y me tengo que ocupar”, reflexionó en diálogo con Ángel de Brito.

Mónica Farro

Por otro lado, la uruguaya también desmintió las versiones que vinculaban su cuadro de salud con las cirugías estéticas que se realizó con Aníbal Lotocki. “Hay mucha gente que quiere que esté mal y yo estoy bien. No tiene nada que ver con haberme operado con Lotocki”, aclaró con firmeza.

Mónica Farro reconoció que el cigarrillo podría haber complicado su recuperación. “Vengo mal desde que empezó esta bronquitis. Soy una persona que fumo, y es lo único que hago mal en mi vida”, admitió, y aseguró que seguirá atenta a su evolución médica.

A pesar del susto, Mónica se mostró optimista y con ganas de recuperar rápidamente. Tal como explicó, en los próximos días continuará con estudios y controles médicos para dejar atrás definitivamente la bronquitis que la afecta desde hace meses. “Me tengo que ocupar”, dijo con la actitud positiva que la caracteriza y llevando tranquilidad a sus fanáticos.