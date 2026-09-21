La nueva vida de Germán Kraus a los 82 años: de galán de telenovelas a vivir alejado de todo en Ezeiza

La trayectoria de Germán Kraus se asocia con las ficciones que marcaron a la televisión argentina. Desde sus trabajos como galán en tiras clásicas hasta su papel en Mi familia es un dibujo, el actor formó un vínculo cercano con los espectadores. Sin embargo, su rutina cambió con los años. Hoy, alejado del ritmo de la Capital Federal, vive en Ezeiza, donde prioriza la tranquilidad por encima de la exposición mediática.

A los 82 años Germán Kraus analiza cómo cambió la televisión

Germán Kraus: Un refugio en Ezeiza y la vigencia sobre las tablas

Lejos de los centros urbanos, Germán Kraus reside en la zona Sur junto a María Cristina, su pareja de más de cuatro décadas. En esa casa comparte su día a día con su hija Triana, lejos de los estudios de grabación. Su cotidianeidad transcurre entre mates y caminatas. Kraus cuida con firmeza la intimidad de la pareja y elige no exhibir a su esposa en fotos.

Esta etapa implica un cambio de prioridades. El escenario sigue como su lugar principal, con una selección más cuidadosa de los proyectos. En los últimos años apostó por la comedia con la obra Soy tu ángel, donde participa como autor y director junto a Silvia Peyrou. Su cuenta de Instagram sirve para promocionar las funciones y mostrar su vigencia en el teatro.

Hoy pisa los escenarios de la obra "Soy tu ángel"

En paralelo, la amistad con Alberto Martín ocupó un lugar central en su vida y en su carrera. Amigos desde la juventud y referentes de una misma generación de actores, ambos mantuvieron un vínculo muy cercano a lo largo de las décadas. Tras casi cuarenta años sin coincidir en un escenario profesional, los actores volvieron a trabajar juntos en la comedia "¿Por qué será que las queremos tanto?", un reencuentro que disfrutaron profundamente en las tablas. Tras el fallecimiento de Martín, Kraus mantiene vivo su recuerdo al recordarlo de manera frecuente en sus redes sociales. Además, conserva los lazos de su trayectoria mediante encuentros con colegas como Arturo Puig, Antonio Grimau y el productor Carlos Rottemberg, con quienes comparte recuerdos de la televisión de otra época.

En sus posteos de Instagram siempre recuerda al actor y amigo Alberto Martín, quien falleció el año pasado

La crítica a la televisión y el recuerdo de los éxitos

A pesar de su presente calmo, el actor mantiene una postura crítica sobre la industria audiovisual. En una entrevista con el ciclo "Sola en los bares", el actor y director opinó sobre la televisión actual. Ante la consulta sobre su participación en un reality show, respondió: “Ideológicamente no estoy de acuerdo. Y estéticamente tampoco. No me gusta la pantalla que tenemos. Eso es cualquier cosa lo que se ve”.

En la misma charla, el intérprete analizó la falta de ficción y la pérdida de identidad del medio. “Lo que me devuelve la pantalla no es interesante, no es nada, es remanido. No tiene colores, todo el mundo grita. No hay gente linda”, señaló sobre los contenidos actuales, y aclaró que su crítica es general. También mencionó la falta de géneros tradicionales: “Extraño los musicales, extraño los programas de humor”. Para Kraus, la producción nacional perdió el mercado internacional que logró en el pasado.

Germán Kraus entre su vida tranquila y los escenarios

Entre la paz verde de su hogar en Ezeiza y el aplauso sincero del público en cada función, Germán Kraus encontró la fórmula perfecta para transitar esta etapa. Lejos de las luces estridentes de la gran ciudad, el actor abraza la calma cotidiana, disfruta de la compañía de los suyos y confirma que el escenario sigue siendo su lugar en el mundo, ese espacio donde el arte y la vida se abrazan para siempre.