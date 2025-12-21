Jorge Rial mostró el reencuentro de Amadeo y Francesco, los hijos de Morena: “Acá hay amor”

Desde que está detenida Morena Rial, su papá Jorge Rial está atravesando un torbellino de emociones que lo llevan a tener sentimientos encontrados hacia su hija. Si bien se manifestó a favor de que su heredera cumpla lo dictaminado por la justicia ante las desobediencias cometidas, la acompaña desde la contención. Es así que, en las últimas horas, se supo que el periodista acudió al penal donde se encuentra alojada para visitarla. También, logró reunir a sus nietos Amadeo y Francesco; situación que lo llenó de alegría y que no dudó en compartir en sus redes sociales.

Jorge Rial mostró el reencuentro de Amadeo y Francesco, los hijos de Morena

Los conflictos judiciales llevaron a que Morena Rial perdiese la tenencia de su hijo mayor Francesco, quien actualmente tiene 6 años y vive en Córdoba con su papá, Facundo Ambrosioni y su nueva pareja. Tras separarse del padre de su primogénito, regresó a Buenos Aires y rehízo su vida junto a Matías Ogas. Fruto de ese amor nació el pequeño Amadeo de tan solo un año. Sin embargo, luego de ser capturada infraganti participando de un robo a una vivienda, la más grande de las hijas adoptivas de Jorge Rial tuvo que enfrentar un litigio judicial por el cual terminó tras las rejas.

Jorge Rial y Morena | Twitter

En este marco, el presentador siempre se mostró muy cercano a sus nietos, pero por cuestiones de distancias geográficas, son pocas las veces en las que los hermanitos pueden estar juntos. No obstante, este fin de semana se tiñó de alegría y juegos para el conductor de radio y televisión ya que logró reunirlos. “La más hermosas de las visitas”, escribió junto a una imagen en la que se ve a los niños disfrutando de la pileta en una calurosa tarde de sol.

Cabe destacar que en reiteradas ocasiones el padre de Francesco manifestó tener muy buen vínculo con su exsuegro tanto en el plano económico como en el emocional. Es así que, con motivo de celebrar las fiestas todos unidos, viajaron a Buenos Aires para reencontrarse con el nene.

Nietos de Jorge Rial | Instagram

La tierna foto que compartió Jorge Rial de Francesco

La tan ansiada llegada desde Córdoba de Francesco por fin se concretó y Jorge Rial no puede estar más feliz. En una de las postales caseras que mostró se puede ver como la mascota del comunicador le da un beso al nene mientras él le arrima el cachete. “Acá hay amor”, aseguró en una frase que envolvió un doble mensaje.

Por un lado, el cariño que el perrito le tiene al niño -y viceversa-; y por el otro, el sentimiento que hoy en día se apodera de las fibras más sensibles: la adoración que tiene por sus nietos pese a las complejidades que atraviesa su hija.

De esta manera, Jorge Rial divide su tiempo en el cuidado de Amadeo, de quien se hace cargo junto a Rocío Rial del niño mientras su madre cumple condena. Pero también, mantiene contacto pleno con Francesco pese a la distancia, mostrando su voluntad de mantener a los hermanos unidos y de disfrutar de su rol de abuelo pese a las adversidades que le ofrece la vida.

NB