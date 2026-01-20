Cuando parecía que el cruce entre Jorge Rial y el Chaqueño Palavecino iba a escalar a un conflicto mayor, el periodista peronista decidió frenar, explicar y, como suele pasar en estos casos, cerrar la discusión… aunque no del todo. Porque si algo caracteriza al padre de Morena Rial es que aun cuando baja el volumen, siempre deja una última bomba sobre la mesa.

Por qué se generó la polémica entre Jorge Rial y el Chaqueño Palavecino

La polémica se encendió tras la participación del folklorista en el Festival de Jesús María 2026, donde compartió escenario con el presidente Javier Milei. El gesto artístico se leyó rápidamente en clave política y desató un debate que encontró en Rial a uno de sus comentaristas más filosos. Un tuit irónico, interpretado como un dardo directo al cantante, fue suficiente para que el tema explotara en redes.

Con la respuesta pública del Chaqueño —serena, firme y sin confrontación— el periodista optó por recalcular. En un nuevo mensaje, aclaró que su intención no era cuestionar al artista, a quien definió como “una figura emblemática de los festivales” y alguien que “se gana el mango como cualquiera”. Incluso defendió la cultura popular y el financiamiento de los festivales.

La contundente frase de Jorge Rial

Sin embargo, cuando parecía que la sangre no iba a llegar al río, Rial volvió a ser Rial. Al explicar que su crítica estaba dirigida a quienes históricamente descalifican a los músicos con sobrenombres y acusaciones, cerró con una frase que desactivó cualquier posibilidad de paz total: “Igual, me la soban”.

Ahí estuvo el verdadero titular. Porque más allá de las aclaraciones, el periodista dejó en claro que no se arrepiente del fondo de su postura y que, si bien no quiso apuntar directamente contra el Chaqueño, tampoco está dispuesto a moderar su estilo.

Jorge Rial bajó el tono tras el cruce con el Chaqueño Palavecino, pero dejó una frase contundente

Del otro lado, Palavecino eligió no escalar. Negó beneficios económicos, rechazó cualquier alineamiento político y explicó que la presencia del Presidente en el escenario fue circunstancial. Una respuesta prolija, casi quirúrgica, que contrastó con el tono incendiario que suele dominar este tipo de cruces.

¿Se cerró la polémica? Formalmente, sí. ¿Quedó todo dicho? Difícil. En el ecosistema mediático argentino, donde política, cultura y redes sociales se cruzan todo el tiempo, estos choques rara vez terminan con un punto final. Y menos cuando uno de los protagonistas es Jorge Rial, experto en bajar un cambio… sin soltar el acelerador del todo.

