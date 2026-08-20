Así son las vacaciones de Moria Casán en el Caribe tras cumplir 80 años

Moria Casán atraviesa uno de los momentos más importantes de su año. Días después de celebrar sus 80 años y del estreno de Moria en Netflix, la diva decidió hacer una pausa y disfrutar de unos días de descanso en el Caribe. Desde allí, compartió con sus seguidores algunas imágenes de su estadía y dejó en claro que, incluso de vacaciones, mantiene intacto su estilo.

El look de Moria Casán para disfrutar del Caribe

En sus historias de Instagram, Moria Casán publicó un video en el que se la ve sentada sobre un columpio de madera frente a la playa, balanceándose suavemente mientras mira a cámara y sonríe. Con su habitual desparpajo, levantó las manos y expresó: “Hola gente, volviendo a ser niña. Besos... ¡chau!”.

El look de playa de Moria Casán

Después de esas palabras, la cámara se aleja de la diva y realiza un movimiento hacia la izquierda para mostrar el paisaje que la rodea: palmeras, reposeras blancas sobre la arena dorada, el mar turquesa y una embarcación blanca fondeada a pocos metros de la costa.

Para disfrutar de la jornada de playa, la One eligió una bikini en tonos verde esmeralda y negro, con un bordado de lentejuelas que logró un acabado brillante. El look lo completó con un pareo oscuro, que llevó anudado a la altura de la cadera.

Así son las vacaciones de Moria Casán en el Caribe

Además, la conductora usó dos accesorios que se robaron todas las miradas: un sombrero de paja de ala ancha y grandes anteojos de sol negros. Llevó el pelo oscuro suelto sobre los hombros y optó por un maquillaje natural, con labios en tonos rosados.

El escenario también acompaña la estética de la postal. Detrás de Moria se observa un bar de playa de madera y bambú, con techo de paja y columpios que funcionan como asientos, mientras que el resto del video permite apreciar la arena y el agua cristalina del destino elegido.

Moria Casán, entre sus 80 años y el éxito de su serie en Netflix

La escapada llega en un momento especialmente significativo para Moria. El 14 de agosto se estrenó Moria en Netflix, la serie biográfica que recorre distintos momentos de su vida y de una carrera que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

A una semana de su estreno, la biopic de Moria Casán arrasa en Netflix

El estreno coincidió con la llegada de su cumpleaños número 80, que la diva celebró rodeada de sus afectos más cercanos. La producción rápidamente se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la temporada y volvió a instalar a Moria Casán en el centro de la escena.

Después de semanas atravesadas por el estreno, las entrevistas y los homenajes, La One eligió cambiar los reflectores por el sol del Caribe. Y desde allí, fiel a su estilo, compartió una nueva postal de su vida: relax, playa y un look de alto impacto para disfrutar de sus vacaciones a los 80.