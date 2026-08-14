Así son los looks sporty chic que comparten Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comparten una relación amorosa pero también un estilo similar. Si bien las piezas básicas y en tendencia ocupan un lugar en sus armarios, la pareja opta por propuestas relajadas donde la paleta neutra y los diseños amplios son protagonistas.

El código de vestimenta que eligen Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan una etapa especial de su relación. Mientras avanzan con los preparativos de su casamiento, la cantante y el futbolista comenzaron a compartir en redes sociales cada vez más postales juntos y dejaron ver también una curiosa coincidencia fashionista: ambos tienen un marcado gusto por la estética urbana y deportiva.

Lejos de los looks formales o excesivamente producidos, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul encontraron un código de vestimenta compartido basado en prendas cómodas, siluetas amplias, gorras y una paleta dominada por el negro y otros tonos neutros. Una elección que les permite mostrarse relajados y, al mismo tiempo, muy alineados con las tendencias actuales.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

En las imágenes que subió a su cuenta de Instagram, Tini Stoessel reafirma una de las estéticas que más incorporó en los últimos tiempos: el streetwear con espíritu sporty. La cantante combina prendas de inspiración deportiva con piezas más femeninas y ajustadas, generando contrastes que le dan personalidad a cada outfit.

Uno de sus looks está protagonizado por una musculosa amarilla cropped, al cuerpo y con una inscripción gráfica, que lleva junto a un pantalón negro de silueta amplia. El juego entre una parte superior ceñida y un pantalón tiro bajo XXL crea una propuesta moderna y descontracturada. Además, la artista sumó una gorra negra que funciona como uno de los accesorios clave de esta estética. En otra de las postales, vuelve a recurrir a esta pieza y apuesta por un look total black, con prendas oversize que refuerzan el espíritu urbano.

Los looks de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Rodrigo De Paul, por su parte, comparte buena parte de este estilo. El jugador del Inter Miami suele inclinarse por musculosas, remeras amplias, pantalones holgados, gorras y prendas deportivas, elementos que construyen una estética masculina y relajada.

En una de las fotografías, Rodrigo de Paul aparece con una musculosa azul marino, pantalón negro amplio y gorra verde. La propuesta combina comodidad y actitud street style, mientras que en otra imagen lleva un conjunto amplio acompañado nuevamente por una gorra. Para la noche, la pareja elige la misma estética aunque eleva los looks con accesorios y detalles. Sin embargo, el color negro y las prendas sueltas siguen protagonizando sus apuestas.

El “matching look” de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En otro de sus posteos, Rodrigo de Paul apuesta por un look urbano y con una fuerte impronta streetwear. Lleva una musculosa blanca básica, de corte amplio, que deja los brazos tatuados al descubierto y suma un aire deportivo, y un pantalón bermuda oversize de inspiración cargo, que se destaca por los detalles desgastados, los apliques metálicos, los bordados y los largos cordones blancos que caen desde la cintura. El pantalón aporta una cuota más llamativa y rebelde al look.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Su estilismo se completa con una gorra negra, otro de sus accesorios infaltables, y mantiene una paleta neutra donde predominan el blanco y el negro. Tini Stoessel, en cambio, lleva la estética streetwear hacia un lugar más fashionista y femenino. La intérprete de Cupido luce una blusa mangas cortas con rayas en amarillo y azul, de inspiración retro y con escote en V, y un pantalón de jean acompañado por un cinturón de cuero con efecto degastado.

Como complementos, escogió una shoulder bag amarilla con detalles grises y unos zapatos beige con taco pequeño. También lleva una gorra oscura, que termina de armar su propuesta casual chic. Si bien sus looks y gustos en la moda son similares, cabe mencionar que Rodrigo De Paul se inclina por un estilo streetwear más masculino, deportivo y edgy, mientras que Tini Stoessel incorpora elementos Y2K, retro y femeninos.

De esta manera, los looks sporty chic que comparten Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cautivan a sus millones de seguidores en redes sociales y confirman que siguen una estética coordinada sin necesidad de vestirse iguales.