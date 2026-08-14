El look de Natalia Oreiro que demuestra cómo llevar un abrigo XL con estilo

Natalia Oreiro deslumbra con cada uno de sus looks y el que llevó al lanzamiento de su nueva película no fue la excepción. La actriz salió a la calle para encontrarse con el público como parte de la promoción de la misma y su estilismo recibió todos los elogios.

Natalia Oreiro apostó por una llamativa prenda para promocionar su nueva película

Natalia Oreiro volvió a demostrar su capacidad para convertir un look promocional en una verdadera declaración de estilo. Para recorrer las calles de la ciudad e invitar a la gente a ver Yo narciso, la nueva película que protagoniza junto a Adrián Suar, la actriz eligió una llamativa prenda que deslumbró a todos.

El diseño del abrigo fue el gran protagonista de su propuesta fashionista como también su color, lo que aportó una cuota de fuerza, personalidad y sofisticación a un estilismo que partió de prendas clásicas y básicas. Se trata de un trench rojo de eco cuero, el cual fue la estrella absoluta de su look. La artista lo combinó con una polera rayada en blanco y negro, una elección de inspiración atemporal que sumó un interesante contraste visual.

Natalia Oreiro y Adrián Suar (Crédito: Prensa)

Para completar el conjunto, Natalia Oreiro optó por un pantalón negro, que funcionó como base neutra y permitió que el abrigo se destacara todavía más. Como calzado, la conductora llevó borcegos acharolados, un detalle que reforzó el costado urbano y moderno del outfit. El acabado brillante de los zapatos dialogó además con la textura del eco cuero, logrando una propuesta coherente y con diferentes puntos de luz.

Trench XL: el abrigo favorito para potenciar looks urbanos

El trench rojo fue, sin dudas, la pieza que potenció todo el look de Natalia Oreiro. Además de proteger del frío y aportar estructura a la silueta, transformó una combinación sencilla de blanco, negro y rojo en un estilismo con mucha personalidad y estilo. El color intenso del abrigo permitió que la actriz sumara dramatismo y una impronta rockera sin necesidad de recurrir a demasiados accesorios.

El trench de eco cuero ofrece una estética más urbana, moderna y sofisticada, y es una alternativa al tradicional de algodón o gabardina. Esta temporada se lleva especialmente en siluetas amplias y largas, que generan un efecto XL y aportan movimiento. El volumen también permite superponerlo sobre sweaters, poleras o incluso blazers, convirtiéndolo en diseño muy funcional para los días fríos.

En el caso de Natalia Oreiro, el trench rojo de eco cuero llevó esta tendencia a su máxima expresión: el color intenso y la textura de la tela hicieron que el abrigo se convirtiera en el punto focal de un look donde predominaban el blanco y negro. Así, una prenda clásica como el trench adquirió una versión mucho más audaz y contemporánea.

La elección de Natalia Oreiro se debe a la promoción del proyecto cinematográfico que comparte con Adrián Suar. En el día de su esperado estreno, ambos actores se acercaron al Obelisco, donde se instaló el tótem con el logo de la película, ubicado sobre Diagonal Norte, y celebraron junto al público la llegada de esta nueva historia a los cines y promover el hábito de asistir a las salas.

De esta manera, el look de Natalia Oreiro que demuestra cómo llevar un abrigo XL con estilo incluyó una polera rayada en blanco y negro, pantalón sastrero y botas acharoladas. Sin embargo, la prenda llamativa fue el trench de eco cuero color rojo que sumó para potenciar su outfit.