Moda, secretos y glamour: el detrás de escena de la histórica triple tapa de CARAS

El lunes 27 de abril, CARAS festejó sus 33 años con una gala que reunió a las figuras más importantes del país. Como no podía ser de otra manera, la edición de esta semana trajo consigo una cobertura completa del evento y una triple tapa icónica. Una mega producción que, sin dudas, se posiciona en la historia grande de la revista y que cuenta con nombres como Moria Casán, Valeria Mazza, Pampita, Juana Viale, Benjamín Vicuña, Rosella Della Giovampaola, Chloe Bello, Laurita Fernández, Esteban Lamothe y Julieta Poggio, entre muchos otros.

Así se hizo la histórica triple tapa de la nueva revista CARAS

Cuando este miércoles la revista CARAS llegue a los kioscos, la gente se encontrará con tres tapas icónicas, repletas de nombres conocidos. Detrás de ellas hay decenas de historias, momentos que quedaron en el recuerdo de todos los involucrados y, por supuesto, muchísimo glamour y moda del más alto nivel.

“Pensamos una tapa en tres partes regida por las figuras que, como esta marca, han sabido reinventarse y mantenerse vigentes a lo largo del tiempo, con Moria a la cabeza –dijo la directora de CARAS, Mercedes Funes–. También por los que triunfan por su talento en la moda y en la actuación y a las influencers que brillan en nuevos formatos. Es una tapa casi íntegramente femenina, pero en la que sumamos a los dos varones que, a nuestro juicio, mejor representan la masculinidad de hoy.”

La histórica tapa triple de Revista CARAS por la gala de sus 33 años.

La primera tapa tiene cuatro nombres muy fuertes. Valeria Mazza, Pampita, Juana Viale y Moria Casán son las protagonistas, retratadas bajo el lente de Federico de Bártolo. “La clave fue pensar a la tapa como una escena, no como un retrato. Cada persona tenía un lugar, una intención, una energía. Nada está puesto al azar: las alturas, las miradas, los gestos, el equilibrio entre lo clásico y lo actual”, comenta el experimentado fotógrafo, editor en jefe de la revista.

En la fila de abajo aparecen Juana Viale y Pampita. La primera de ellas, flamante ganadora del Martín Fierro de la Moda, lleva un vestido de Gabriel Lage con un bordado floral en blanco que recorre toda la prenda y la delicada transparencia de su espalda. La segunda, luce un vestido en blanco y negro de Carolina Herrera, joyas de Floboskis, peinado de Valentín Zacarías Guedes y maquillaje de Nadia Varela

Detrás de ellas se puede ver a Valeria Mazza y Moria Casán. La modelo eligió un vestido negro, corte sirena, diseño de Valentina Schuchner y llevó joyas de Swarovski, maquillaje de Poli Martínez, peinado de Mauro de Brito, estilismo de Los García y zapatos de Valeria Mazza Shoes. La Diva, por su parte, siguió la máxima que ella misma instaló esa noche: “el lujo abriga” y lució un vestido de Ivana Picallo, confeccionado en hilo de plata y piedras de Swarovski, incrustadas a mano.

La primera tapa, con Moria, Valeria Mazza, Pampita y Juana Viale

La segunda tapa combina la moda y la alta costura con la ficción y el teatro. Laurita Fernández, Rosella Della Giovampaola, Chloe Bello y Débora Nishimoto posan junto a Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, que se han convertido en una de las parejas más buscadas del momento por su papel en Secreto en la Montaña.

La segunda tapa con Rossella, Laurita Fernández, Chloe Bello, Débora NIshimoto, Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

Las mujeres vuelven a ser las protagonistas absolutas en la tercera tapa, que fusiona estilos muy diferenciados. Juli Poggio, Angie Landaburu, Daniela Urzi, Agustina Casanova y Cande Ruggeri, flamante casada, cierran la triple edición por todo lo alto, con un estilismo y una presencia que se destacaron durante toda la noche.

La tercera tapa con Juli Poggio, Angie Landaburu, Daniela Urzi, Agustina Casanova y Cande Ruggeri.

De esta manera, Revista CARAS sale a los kioscos con una triple tapa icónica, que se mete de lleno entre las más recordadas de su historia. La gala por los 33 años fue una noche mágica y trajo consigo una edición especial a la altura de lo que se puede esperar de semejante acontecimiento.

Fotos. Fede De Bártolo