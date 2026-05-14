De Moria Casán a Juli Poggio y Graciela Borges, los mejores looks black and white de la noche de moda de Pucheta Paz

Moria Casán, Juli Poggio y Graciela Borges acompañaron a Gustavo Pucheta y Fabián Paz en una noche muy importante para su marca de alta costura. Los diseñadores mostraron, por primera vez, su universo bridal sobre pasarela y las actrices dijeron presente con looks black and white.

Moria Casán, Juli Poggio y Graciela Borges deslumbraron con sus looks en un evento de alta costura

Moria Casán, Juli Poggio y Graciela Borges fueron tres de las grandes protagonistas del cierre de Bridal Runway Latam, el evento donde los diseñadores Pucheta Paz presentaron su primer desfile con esta temática en el Four Seasons Buenos Aires. Las figuras volvieron a desplegar todo su universo de glamour, sofisticación y alta costura. Cada una apostó por estilos completamente distintos, pero fieles a sus personalidades, logrando looks impactantes que no pasaron desapercibidos.

Moria Casán eligió un outfit total black con una fuerte impronta teatral y glam rock. La conductora lució una calza negra ajustado y una blusa con cuello halter de textura brillante y destellos de lentejuelas. Como abrigo, sumó un tapado largo de cuero negro de silueta oversized, una de las prendas estrella de la temporada, que elevó el estilismo con una estética poderosa y sofisticada. Su atuendo se completó con cinturón negro de hebilla metálica marcando la cintura, maquillaje intenso y su clásico pelo lacio con flequillo recto.

Moria Casán (Crédito: Pucheta Paz)

Por su parte, Juli Poggio deslumbró con una propuesta bridal moderna, sensual y minimalista. La actriz llevó un traje blanco de sastrería compuesto por blazer entallado de profundo escote y pantalón recto. Además, llevó un velo de tul que le aportó una impronta contemporánea y diferente al tradicional outfit de novia. Esta elección reafirmó una de las tendencias más fuertes del universo bridal actual: las novias que reemplazan los vestidos voluminosos por trajes sastreros modernos y sofisticados.

Juli Poggio (Crédito: Pucheta Paz)

Graciela Borges apostó por la elegancia atemporal con un estilismo sofisticado en tonos neutros. La actriz consagrada llevó un tapado oversized color beige claro de líneas amplias y envolventes, y un pantalón estampado de inspiración barroca que aportó textura y contraste al outfit. Como complementos, la artista eligió un sombrero negro de ala corta y gafas oscuras XL, los cuales reforzaron ese aire chic que caracteriza su estilo personal. Sin dudas, su look transmitió lujo silencioso y sofisticación clásica.

Graciela Borges (Crédito: Pucheta Paz)

Los looks total black de Cande Ruggeri y Stephanie Demner

Cande Ruggeri y Stephanie Demner apostaron por el total black para acompañar a la firma Pucheta Paz en una de las noches más impactantes de la temporada. Las modelos demostraron que el negro sigue siendo sinónimo de elegancia, sofisticación y estilo atemporal. Aunque eligieron propuestas opuestas, ambas lograron looks glamorosos y sofisticados.

Los diseñadores Pucheta Paz junto a Stephanie Demner (Crédito: Pucheta Paz)

Cande Ruggeri deslumbró con un vestido negro de inspiración red carpet, de silueta etérea y romántica. El diseño strapless del atuendo se destacó por completo como también su profundo escote en V. Asimismo, su corset drapeado que marcó la cintura y realzó su figura. La prenda lleva, además, una falda amplia confeccionada en capas translúcidas y una extensa cola que brinda movimiento.

Cande Ruggeri y Stephanie Demner (Crédito: Pucheta Paz)

Por otro lado, Stephanie Demner apostó por una versión mucho más moderna y minimalista del total black con un traje sastrero oversized. La influencer llevó un blazer cruzado negro de hombros estructurados y aire musculino. El escote profundo del saco combinado con pantalones amplios de caída recta es una de las siluetas más fuertes de la temporada.

Estos son los mejores looks black and white de la noche de moda de Pucheta Paz. Tanto Moria Casán como Juli Poggio y Graciela Borges supieron lucirse con propuestas elegantes y alineadas a las tendencias del momento. Cande Ruggeri y Stephanie Demner también brillaron con outfits que reafirman el poder del color negro.