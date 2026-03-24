Los romances de Maia Reffico antes de Franco Colapinto: dos estrellas internacionales y un rumor nunca confirmado

Antes de que su nombre quedara asociado al de Franco Colapinto, la vida sentimental de Maia Reffico ya había despertado interés por sus vínculos con figuras internacionales. Con una carrera desarrollada entre Estados Unidos, Europa y América Latina, la artista construyó un perfil que la acercó a distintos nombres del ambiente artístico mundial. En ese contexto, sus relaciones y supuestos romances empezaron a circular tanto en redes como en medios, muchas veces impulsados por imágenes compartidas o coincidencias en eventos.

Maia Reffico y sus vínculos internacionales antes de Colapinto

Uno de los nombres que más resonó fue el del actor británico Kit Connor, con quien Maia Reffico fue vinculada a fines de 2022 tras ser vistos juntos en Buenos Aires, luego de haberse conocido trabajando juntos en la película A Cuban Girl’s Guide to Tea Tomorrow, donde compartieron roles protagónicos. Durante varios meses, la cercanía entre ambos alimentó rumores que nunca fueron desmentidos de manera contundente. Compartieron salidas y momentos que rápidamente se viralizaron, lo que reforzó la idea de un vínculo que iba más allá de la amistad. Sin embargo, con el paso del tiempo esas versiones se fueron diluyendo hasta desaparecer sin una confirmación formal.

La cercanía entre Maia Reffico y Kit Connor alimentó rumores que nunca llegaron a confirmarse oficialmente.

Tiempo después, la actriz volvió a apostar al amor con otro nombre fuerte del ambiente artístico: el británico Tom Francis. A comienzos de 2025, la relación se hizo pública y tuvo un nivel de exposición mayor, con apariciones conjuntas en eventos de alto perfil como los premios Tony. Durante ese período, se consolidaron como una de las parejas jóvenes más visibles dentro del circuito artístico internacional. Sin embargo, la historia tuvo un final breve, marcado por señales en redes sociales que evidenciaron el distanciamiento.

Maia Reffico y los rumores que nunca se confirmaron

Además de estos vínculos, el nombre de Maia también fue asociado a otros artistas, aunque en esos casos se trató de versiones que nunca terminaron de confirmarse. Uno de ellos fue el actor español Fernando Líndez, con quien coincidió en la serie Élite, donde compartieron escenas que despertaron especulaciones. Algo similar ocurrió con Jordan Fisher, con quien Maia Reffico compartió escenario en el musical Hadestown, donde interpretaron a Eurídice y Orfeo, respectivamente. En ambos casos, desde su entorno aclararon que se trataba de vínculos profesionales que derivaron en amistad.

Maia Reffico fue vinculada a Tom Francis y Fernando Líndez, con quienes compartió grabaciones.

Este tipo de situaciones no resulta ajeno a la industria del entretenimiento, donde la cercanía en los sets y la química en pantalla suelen alimentar interpretaciones que no siempre reflejan la realidad. En el caso de Maia Reffico, esa dinámica se repitió en más de una oportunidad, construyendo un historial amoroso atravesado tanto por relaciones concretas como por rumores. Hoy, con su presunto presente ligado a Franco Colapinto, ese recorrido vuelve a ponerse en foco. No solo por los nombres involucrados, sino por la forma en que su vida privada fue tomando dimensión pública a medida que crecía su proyección internacional.