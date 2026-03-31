Cómo ver a Franco Colapinto correr en Buenos Aires: fechas y entradas confirmadas

Los fanáticos del automovilismo podrán ver en vivo al orgullo argentino correr en un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires. Franco Colapinto vuelve a la Argentina para una exposición en vivo, en el barrio de Palermo. Tras dos años en la Fórmula 1, el piloto celebrará junto a sus seguidores en un evento histórico de demostración, el 26 de abril. La noticia la dio a conocer Mercado Libre, uno de los financistas del joven y organizador principal de esta experiencia, al igual que todos los detalles del mismo.

Franco Colapinto / Créditos: CZ Comunicaciones

Todos los detalles de la experiencia de Franco Colapinto en Buenos Aires

En medio de rumores y suposiciones de romance o vueltas a la Argentina, Franco Colapinto sorprendió a todos con un emocionante anuncio: correrá con su Fórmula 1 en las calles del barrio de Palermo, Buenos Aires. El piloto tiene un mes de tranquilidad en la gran competencia, por lo que volverá a su tierra natal a hacer una demostración histórica de la mano de Mercado Libre y el equipo BWT Alpine Formula One Team. Por primera vez en 14 años, el piloto conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8.

Como parte de Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de 2 km, donde se llevarán a cabo dos show runs oficiales. Los fanáticos podrán disfrutar de dos opciones: un sector abierto y gratuito, o dos sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista. En el Fan Zone, habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos; mientras que el espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Por el momento, no se dieron a conocer los precios de cada opción, pero sí las fechas en las que saldrán las entradas. El 6 de abril habrá una preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago, con 3 cuotas sin interés disponible, a las 16:00 hs. La venta general será a partir del 07/04 a las 16:00 hs, con todos los medios de pago. El beneficio de la tarjeta de Mercado Pago se mantendrá vigente en el resto de los días.

Franco Colapinto: Road Show / Créditos: CZ Comunicaciones

La emoción de Franco Colapinto por volver a casa

Franco Colapinto no duda en mostrar el orgullo que siente por la Argentina y por los fanáticos que lo acompañan en todo su camino como piloto de Fórmula 1. Es por eso que, al momento de anunciar el evento, no dudó en compartirlo en sus historias de Instagram. Con felicidad, y muchas banderas celestes y blancas, el corredor escribió: "Nos vemos en casita. ¡Vengan todos!".

De esta misma manera, en conversaciones con la prensa encargada del evento CZ Comunicaciones, exclamó: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera”.

La emoción de Franco Colapinto por volver a casa

Las redes sociales no tardaron en viralizar la noticia y mostrar su emoción ante el evento que se aproxima. Este 26 de abril las calles de Palermo brillarán de adrenalina y orgullo nacional, con la llegada de Franco Colapinto y su demostración sobre su Fórmula 1. Las entradas estarán a la venta para los exclusivos el 6 de abril, y la general se abrirá al día siguiente, manteniendo los beneficios de la Tarjeta de Marcado Pago.

Créditos: CZ Comunicaciones

A.E