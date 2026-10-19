Hernán Drago, a los 51 años: “Les escribí una carta a mis nietos que todavía ni nacieron por las dudas de que no llegue”

A los 51 años, Hernán Drago atraviesa una etapa de balance y madurez personal donde las prioridades cambiaron por completo. Con más de tres décadas de trabajo en la televisión y las pasarelas, el modelo se sinceró frente a las cámaras de Almorzando con Juana (El Trece) sobre el verdadero sentido que le da a su presente. Lejos de la vorágine urbana y la exigencia constante del medio artístico, el modelo confesó que su mayor anhelo se encuentra en los pequeños detalles de la vida cotidiana y en un futuro proyectado en el sur del país, donde planea disfrutar de la tranquilidad junto a sus seres queridos.

Hernán Drago y su amor por el Sur

Hernán Drago: Un recorrido de esfuerzo y constancia

Con una carrera que comenzó cuando apenas tenía 16 años, Hernán Drago mantiene los pies sobre la tierra y valora cada paso dado en una industria sumamente competitiva. Durante su charla en el ciclo conducido por Juana Viale, el modelo reflexionó sobre los inicios de su camino y el esfuerzo que implicó mantenerse vigente durante más de treinta años.

"Siempre tuve la suerte de saber quién soy y qué quiero de chico. Entonces eso te allana mucho el camino", expresó al recordar la época de castings constantes. "De cada diez castings, te dicen que no en nueve, y hay que no bajar los brazos", agregó sobre la perseverancia que marcó su trayectoria profesional. El conductor destacó que disfruta de cada proyecto actual, pero siempre con la mirada puesta en un horizonte personal muy claro.

El refugio de Hernán Drago en el sur y el verdadero motor de su vida

Aunque la televisión ocupa un lugar central en sus días y reconoce que disfruta de su vocación, Hernán Drago tiene muy en claro que su cable a tierra se encuentra lejos de los estudios de grabación. Su gran meta es radicarse definitivamente en Bariloche, el lugar que lo cautivó a los 18 años y que se convirtió en su refugio espiritual a lo largo de las décadas.

"Mi vida es estar con una caña en la mano, durmiendo en el sur, descansando", compartió sobre sus prioridades actuales. En este sentido, explicó que su proyecto de vida contempla una transición planificada junto a sus hijos de 20 y 23 años: "Cuando mi hija termine la facultad, yo sentiré que ya está. Me voy a ir dentro de tres años, o de manera progresiva, yendo y viniendo". Para él, el éxito profesional carece de valor si no se traduce en calma y bienestar emocional.

Hernán Drago: La emotiva revelación sobre sus futuros nietos

El momento más conmovedor de la emisión llegó cuando Drago profundizó en el sentido último de su proyecto patagónico y blanqueó una intimidad absoluta que ni sus propios hijos conocían hasta el momento. Con una sensibilidad a flor de piel, el conductor relató una fuerte decisión que tomó durante su último viaje a la cordillera.

Hernán Drago replicó la foto con sus hijos Luka y Lola en Disney

"El final de todo esto es recibir a mis nietos en mi cabaña de Bariloche. Ese es el sueño", afirmó con total sinceridad ante la sorpresa de todos los presentes en la mesa. Inmediatamente después, descolocó al estudio al confesar una conmovedora infidencia: "Es más, te voy a decir una cosa que ni siquiera mis hijos saben. Yo estuve la semana pasada en Bariloche y ya les escribí una carta a mis nietos que todavía ni nacieron, por las dudas de que no llegue".

Entre la emoción y la simpleza que lo caracteriza, Hernán Drago dejó en claro que transita su madurez con la certeza de que el verdadero éxito se construye día a día, disfrutando el presente y guardando palabras de amor para las generaciones que vendrán.