María Vázquez impone tendencia: el look relajado con jean wide leg y un detalle frutal que trae de nuevo los 70

María Vázquez es una influencia de estilo de vida elegante y conectado con la naturaleza. Su amor por las actividades al aire libre y eventos fashionistas la obligaron a imponer un estilo de moda que fusiona las prendas delicadas con las texturas o los colores naturales. Sin embargo, en los últimos meses, decidió alejarse un poco de esto que la caracteriza y demostró su pasión por un look más relajado y cómodo. Para la ocasión, impuso el jean wide leg como tendencia, y le sumó un detalle canchero que volvió a traer la era de los 70s.

El conjunto de María Vázquez: jean wide leg y detalle de los 70s

María Vázquez impone el jean wide leg con un detalle de los 70s

El boho chic es uno de los estilos más elegidos por las celebridades, sobre todo en la temporada del otoño. Sin embargo, el street style comenzó a ganar importancia, sobre todo con los diferentes diseños de jeans que aparecieron en la industria. María Vázquez suele basar su estilo en sus salidas al aire libre, manteniendo el lujo que la caracteriza. Sin embargo, decidió que era el momento de traer viejas tendencias, e impuso como un favorito al jean wide leg con un look canchero.

El conjunto de María Vázquez: jean wide leg y detalle de los 70s

En su cuenta de Instagram, se alejó de sus clásicos vestidos y texturas crochet para imponer un estilo comfy y relajado. Para la ocasión, eligió un pantalón wide leg, con un destacado cinturón de gran tamaño como accesorio clave del mismo. En esta prenda, marcó su amor por los terrenales, con un color marrón digno de la nueva temporada, y lo combinó con unas botas de la misma tonalidad. Sin embargo, y como detalle fashionista, optó por una remera manga corta amarilla con estampado frutal. En la era de los 70s, el dibujo de frutas en ropa generaba un contraste interesante y llamativo de colores, que la diseñadora volvió a imponer en el auge.

El conjunto de María Vázquez: jean wide leg y detalle de los 70s

El street style de María Vázquez: una forma de alejarse del boho chic

María Vázquez es la reina de la moda elegante y sofisticada. Con originalidad y una gran conexión con la naturaleza, logró imponer los mejores looks para eventos de importancia y al aire libre, manteniendo un estilo glam, pero fresco y muy unido al boho chic. Sin embargo, en los últimos meses, se encontró fascinada por lo comfy del street style, y logró elegir sus favoritos dentro del mismo.

Pantalones amplios, tops ceñidos en el pecho y zapatillas cómodas, fueron solo algunas de las prendas que la ayudaron a marcar esta forma de lejanía de su estilo clásico. En caminatas por la ciudad o eventos relajados de su casa, demostró que lo comfy también es parte de la moda de lujo. A pesar de esta apuesta arriesgada, la diseñadora de moda demostró que mantenía su personalidad con colores que la unían a la naturaleza y a lo terrenal.

El street style de María Vázquez

Sus seguidores y expertos de la moda no dudaron en destacar un look en particular, donde volvió a apostar por el detalle frutal de los 70s, junto al jean wide leg, imponiendo tendencia en la temporada de otoño. Los halagos fashionistas llegaron al posteo de María Vázquez, volviendo a coronarla como una de las influencias más importantes de la industria y de las redes sociales. Ella logra mantener su personalidad, mientras muestra que el street style también es parte de ella.

A.E