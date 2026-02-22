Nacho Otero mostró cómo quedó su nueva casa: reconstruida por completo, moderna y pensada para su familia

Nacho Otero, el periodista de Todo Noticias, mostró cómo quedó su nueva casa tras muchos meses de obra. El departamento antiguo, de 200 metros cuadrados y cinco ambientes, fue remodelado por completo para transformarlo en un espacio nuevo para la familia y todo el proceso se pudo ver a través de las redes sociales. Hace algunas horas, finalmente, se pudo ver uno de los avances más importantes.

La impresionante remodelación de la nueva casa de Nacho Otero y su familia

El 28 de mayo del 2025, hace casi 9 meses, Nacho Otero compartió en sus redes sociales lo que tituló como “Diario de obra- Episodio 1”. En esa publicación decía que, tras muchos años de sacrificio, con su familia habían adquirido un departamento que remodelarían por completo. “Día a día les iremos mostrando el avance de esto que nos tiene llenos de emoción, miedo, vértigo y alegría”, escribía.

A lo largo de todos esos meses, Nacho Otero compartió el paso a paso de la remodelación, mientras daba consejos sobre diseño para quienes estuvieran en un proceso similar. Así se pudo ver cómo avanzó la obra y la transformación del hogar.

Así quedó la nueva casa de Nacho Otero

Ya para cerca del final del año, Nacho Otero había mostrado que el living, las habitaciones y los baños estaban terminados. Uno de los cambios más importantes se vio en la sala, donde los pisos flotantes de madera y los revestimientos, pintados de negro, aportaron modernidad e hicieron que el lugar luciera como si acabara de ser estrenado.

Nacho Otero mostró cómo quedó su nueva casa.

La transformación de los baños y las habitaciones también fue total. Siguiendo el mismo estilo del living, los cuartos pasaron a tener pisos flotantes de madera y colores claros, actuales y en tendencia. Los sanitarios, por su parte, también fueron renovados por completo.

Los baños y las habitaciones de Nacho Otero cambiaron por completo.

Este fin de semana, Nacho Otero mostró uno de los avances más importantes: el de la cocina de sus sueños. Para ganar espacio unieron la cocina original con la dependencia de servicio, que fue demolida. Ahora, el lugar se convirtió en “el centro de la casa”, como explica el propio periodista, con muebles empotrados, una mesa para almorzar y desayunar, vitrinas y una impresionante isla de piedra similar al mármol.

De esta forma, Nacho Otero mostró cómo quedó su nueva casa y el impresionante antes y después de un proceso que lleva casi 9 meses. El periodista y su familia remodelaron el lugar por completo, para convertirlo en el hogar que siempre soñaron y no dudó en compartir la inmensa alegría que siente por ese logro.