Eva Bargiela mostró cómo quedó su mini spa en su terraza: "Es nuestro lugar favorito de la casa"

Eva Bargiela volvió a conquistar a sus seguidores al abrir las puertas de la intimidad de su hogar y revelar el rincón especial que creó para disfrutar en distintas épocas del año en familia. A través de sus redes sociales, la modelo compartió imágenes de su nueva adquisición: un spa de hidromasaje instalado en la terraza, pensado para transformar ese espacio en un verdadero mini spa lleno súper confortable.

Eva Bargiela explicó por qué eligió transformar su terraza

Lejos de los destinos de playa y priorizando el bienestar de su bebé de cuatro meses, Eva Bargiela explicó los motivos detrás de esta decisión de rediseñar uno de los espacios de exteriores más importantes de su vivienda. “Disfrutando de mi nuevo Spa de hidromasaje”, escribió en su cuenta personal de Instagram junto a un video en el que se la ve relajada y sonriente mientras toma sol. La modelo mostró cómo adaptó su casa para vivir un verano diferente, acompañada por su pareja, Gianluca Simeone, y el pequeño Fausto, nacido a fines de octubre.

Terraza de Eva Bargiela | Instagram

Según detalló, este año eligieron no viajar. “Este verano no pudimos ir a la playa porque Fausti es muy chiquitito y quisimos optimizar cada rincón de la casa al máximo”, explicó. Con esa premisa, decidieron instalar un hidromasaje octagonal en la terraza, convirtiendo un sector estratégico en un punto de encuentro familiar y descanso personal.

En el video que difundió la influencer en su feed, se la observa disfrutando del spa con una malla enteriza total black y un gorro de ala ancha para protegerse del sol, apostando a un look cómodo y canchero, aún en la intimidad de su hogar. El entorno, cuidadosamente ambientado, transmite una sensación de calma y privacidad que refuerza la idea de refugio familiar.

Terraza de Eva Bargiela | Instagram

Una casa convertida en un hogar lleno de confort

Durante su descripción en voz en off, Eva Bargiela destacó las ventajas prácticas del nuevo espacio. “Por eso pusimos este spa de hidromasaje en la terraza. Definitivamente es lo que le faltaba a la casa. Yo llego a casa, lo prendo y tengo mi momento de relax sin salir”, expresó. Para ella, la posibilidad de desconectarse sin necesidad de trasladarse fue clave al momento de tomar la decisión.

Otro de los puntos que subrayó es la versatilidad del hidromasaje, ya que puede utilizarse durante todo el año. “Lo mejor es que lo puedo usar en verano y en invierno. Sin dudas, se volvió nuestro lugar favorito de la casa”, aseguró, dejando en claro que el mini spa no solo responde a una cuestión estética, sino también funcional.

Terraza de Eva Bargiela | Instagram

Con esta iniciativa, Eva Bargiela demuestra que el lujo y el bienestar no siempre requieren grandes viajes, sino creatividad para reinventar los espacios cotidianos. La modelo apostó por priorizar el tiempo en familia y encontró en su terraza el escenario perfecto para combinar relax, maternidad y disfrute compartido junto a su esposo y su pequeño bebé.

NB