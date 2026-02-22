Horóscopo semanal del 22 al 28 de febrero de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 22 al 28 de febrero de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mago

Aries, mantienes buena suerte y estabilidad económica, pero abre bien los ojos: no confíes en nadie y evita decisiones precipitadas. Calma, paciencia y protégeme de conflictos. Usa agua bendita, mucho perfume y un limoncito verde en el bolsillo; prende veladora blanca para cortar malas vibras. Tu mejor día es el 27 de febrero, llega dinerito extra, pagas pendientes y programas viaje para marzo.

Salud: Nervios, estrés, angustia e insomnio; relájate, haz ejercicio, medita y habla con Dios.

Consejo: Analiza bien las ofertas laborales que lloverán; escoge la mejor. No prestes dinero ni cosas tuyas. Arregla la cocina, compra muebles y pon el “yo soberano” primero: no te sacrifiques por quien no vale. Cambia de casa, ciudad o país si sientes estancamiento.

Números de la suerte: 11, 14, 26.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Compatible con Géminis, Leo y Capricornio. No desesperes con pareja; sonríe a la vida. Si estás solo/a, llegan acercamientos positivos.

Recomendación: Llamada, mensaje o correo importante que impulsa crecimiento económico.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Carruaje

Tauro, sigue adelante sin miedo y con constancia; tienes facultad para hacer dinero y estabilidad, pero no pierdas la fe ni te desanimes rápido. Tu mejor día es el 24 de febrero: llega dinerito extra, hablas de negocio propio y recibes reconocimiento laboral esperado.

Salud: Problemas de garganta, pulmones y virus estacionales; toma vitamina C, camina, haz ejercicio y bebe más agua.

Consejo: Levanta la mano y pide aumento, coche o prestaciones. Cambia de casa si hay chismes/intrigas. Prepara viaje Semana Santa. Arregla asuntos legales (préstamos, tarjetas, pasaporte).

Números de la suerte: 09, 17, 22 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y verde.

Amor: Sorpresa ilusionante y compatible (Acuario, Capricornio, Virgo). Transforma mal carácter, da espacio y crece en pareja (posible casamiento o embarazo).

Recomendación: Encuentros íntimos apasionados y química con gente nueva en trabajo. Busca formas de ganar más y administra tiempo sin acelerarte.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: As de Bastos

Géminis, poder, determinación y crecimiento. Quítate chismes, intrigas y personas que te obligan a esforzarte para caerles bien; sé auténtico/a. Tu mejor día es el 23 de febrero: cambia look o inicia dieta.

Salud: Pon atención a la vista, oídos y garganta; cuídate de virus (saluda de lejos).

Consejo: No arrastres rencor o venganza. Viaja si te invitan, únete a causas humanitarias (mascotas, naturaleza). Estudia cosmetología, diseño, comunicaciones o política.

Números de la suerte: 01, 18, 24 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Compatible con Libra, Escorpio y Acuario. Sana el corazón de parejas pasadas; evita regresar con ex. Cuidado con celos infundados.

Recomendación: Paso a paso con tranquilidad. Fuente divina de estabilidad emocional. Cuidado con fraudes al firmar/comprar. Año de viajes constantes y cambios positivos en trabajo/casa.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Estrella

Cáncer, brilla más que nunca: suerte, estabilidad y astros a tu favor. Cierra febrero fuerte con compras y proyección laboral. Tu mejor día es el 26 de febrero..

Salud: Cuida tu piel, cabello y dientes; ve al dermatólogo o al dentista.

Consejo: Protégete de envidias y mal de ojo; no platiques todo, sé prudente. Cambia respuestas evasivas si no quieres mentir. Compra regalos, pon agua bendita y un rosario en cosas nuevas. Arregla papeles importantes.

Números de la suerte: 06, 19, 20.

Colores: Verde y blanco.

Amor: Compatible con Piscis, Escorpio y Leo. Gran amor con intenciones de embarazo y casamiento.

Recomendación: Tu único limitante es tu mente/temores. Silencia pensamientos, quita complejos. Juntas con gente de poder por dinero extra.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Sol

Leo, combinación perfecta de energías positivas. Brilla y desarróllate; camina por las mañanas, ve al campo/mar para limpiarte. Tu día mágico es el 28 de febrero: córtate el cabello, prende una vela roja o amarilla y reza al Arcángel Miguel.

Salud: Cuida tus piernas, huesos y cadera; evita cirugías estéticas o dentales esta semana.

Consejo: Sácale la vuelta a quien te cae mal en trabajo. Compra espejo, muebles, arregla baño. Cambia de casa si puedes. Aleja negativo y acerca positivo.

Números de la suerte: 04, 05, 26.

Colores: Rojo y blanco.

Amor: Energía de conquistador/a; muchos amores nuevos. Compatible con Aries, Sagitario y Escorpio.

Recomendación: Cuidado con exposición (esconde celular, no dejes tocar tus cosas). Bendición por nacimiento familiar. Crece económicamente y quita pensamientos ajenos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Loco

Virgo, momentos de madurez y pensar hacia dónde vas. Crece para ti, sé más egoísta con tus necesidades. Tu mejor día es el 26 de febrero.

Salud: Cuida tu espalda alta, cuello y estrés; camina, duerme más, cambia colchón, come mejor.

Consejo: Cómprate carro nuevo. Adopta 1-2 mascotas para relajar mente. No peques de inocente; ten más desconfianza.

Números de la suerte: 02, 13, 16 (cinco golpes de suerte).

Colores: Azul fuerte y blanco.

Amor: Embarazo en puerta si estás en pareja. Compatible con Virgo, Capricornio y Tauro si estás solo/a.

Recomendación: Toma cursos de nutrición o ventas. Se viene un viaje Semana Santa para quitarte energías tóxicas y chismosas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: As de Oros

Libra, triunfo, estabilidad, llegada de dinero, compras y pago de deudas. Tu mejor día es el 25 de febrero: te pagan lo que te debían.

Salud: Cuidate de la migraña, dolor de cabeza y depresión; no sobrepienses.

Consejo: Paga tarjetas completas. Compra plantas y arregla tu jardón. Sé constante en dieta, ejercicio, estudios y ahorro.

Números de la suerte: 07, 23, 31.

Colores: Azul y rojo.

Amor: Reconciliación apasionada si hubo problemas. Compatible con Capricornio, Acuario y Géminis. Disfruta viajes con amores nuevos.

Recomendación: Cambia look, ponte perfume y date a notar. Suelta lo que no es para ti. Riqueza, estabilidad y crecimiento laboral.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Mundo

Escorpio, fuerte, dinámico y con desarrollo laboral. Abre ojos: cuídate de chismes, intrigas y problemas ajenos. Tu mejor día es el 24 de febrero: dinerito extra y mentalidad clara para riqueza.

Salud: Cuida tu estómago, intestino, colitis y hernia; evita picante, corajes y sentimientos guardados.

Consejo: Quítate situaciones negativas familiares. Estudia comunicaciones, política, abogacía o relaciones internacionales.

Números de la suerte: 29, 33, 35.

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Compatible con Aries, Piscis y Cáncer. Paso a paso; deja intensidad. Cirugía/look/dieta si quieres.

Recomendación: Tal para cual y armonía perfecta. Cuidado con traicioneros. Llegada de dinero extra para pagos atrasados.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Sagitario, te toca estar arriba. Tu mejor día es el 26 de febrero.

Salud: Pon atención a la próstata, matriz y hormonas; ve al doctor.

Consejo: Administra tiempo, no explotes. Compra boletos abril ya. Resuelve trámites legales. Usa razón sobre corazón. Cómprate carro nuevo o arregla el actual.

Números de la suerte: 08, 29, 43 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Compatible con Libra, Aries y Leo. Sigue dieta, camina y luce mejor.

Recomendación: Visión elevada y ambición clara. Estudia idiomas y comercio internacional.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: La Templanza

Capricornio, calma que todo pasa. Cuida dinero, inversiones y trabajo; sé organizada/o y desconfiada/o. Tu mejor día es el 27 de febrero: córtate cabello, usa mucho perfume y colores naranja/blanco..

Salud: Cuida tu estómago, reflujo/esófago; mide picante, alcohol y cigarro.

Consejo: Relaciones públicas y política. Estudia comercio/ventas/negocio propio. No deshagas maleta: año de viajes constantes. Arregla casa (cuadro, espejo, baño).

Números de la suerte: 02, 10, 32 (tres golpes de suerte).

Colores: Naranja y blanco.

Amor: Compatible con Cáncer, Virgo y Tauro. Semana intensa de pasión y conocer gente importante.

Recomendación: Dedícate a ser feliz. Sorpresa económica. Retoma escuela/curso/maestría/extranjero.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Emperador

Acuario, fuerza, determinación y crecimiento. No ruegues ni insistas; aléjate de quien no te quiere. Tu mejor día es el 25 de febrero: dinerito extra y dos proyectos nuevos.

Salud: Mente, estrés, depresión y sobrepensar; haz ejercicio, quita vicios.

Consejo: No trabajes gratis. Adopta mascota. Regala a familiar. Estudia/prepárate más. No platiques todo.

Números de la suerte: 12, 15, 30 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul fuerte y amarillo.

Amor: Compatible con Sagitario, Libra y Géminis. Alguien de amigos se enamora; no juegues.

Recomendación: Abraza riqueza. Primavera (marzo en adelante) de abundancia. Deja ir lo que no es para ti. Llamada/mensaje/correo de gente de poder/extranjero.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Mago

Piscis, pide que se te dará. Arregla asuntos, línea nueva económica y viajes. Tu mejor día es el 28 de febrero: dinerito extra de trabajo/negocio pasado. Ritual: agua bendita, veladora roja/amarilla.