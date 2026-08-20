Natalia Oreiro dio cátedra de estilo con su look retro: traje rayado, pantalón oxford y mucho estilo

Natalia Oreiro atraviesa un momento especial luego del éxito de Yo, Narciso, la película que protagoniza junto a Adrián Suar. La actriz volvió a posicionarse en el centro de la escena y, en paralelo, continúa demostrando por qué es una de las figuras argentinas que más se destaca por sus elecciones de moda.

Natalia Oreiro sorprendió con su último estilismo

En esta oportunidad, la actriz sorprendió con un estilismo de fuerte personalidad, en el que recuperó algunos de los códigos más reconocibles de la estética setentera. El rojo fue el gran protagonista de una propuesta que combinó sastrería, sensualidad y una silueta de marcada inspiración retro.

El traje rayado que eligió Natalia Oreiro

La pieza central del look de Natalia Oreiro fue un traje sastre de rayas verticales en rojo y blanco, compuesto por un saco entallado y un pantalón de pierna extremadamente amplia. El blazer se destacó por sus hombros ligeramente estructurados y sus solapas marcadas, mientras que el pantalón oxford reforzó la referencia a la moda de los años 70.

El traje rayado que eligió Natalia Oreiro

Debajo del saco, la intérprete llevó una blusa blanca de cuello alto y diseño sencillo, una elección que permitió mantener el protagonismo del traje sin sumar elementos que compitieran visualmente con las rayas. El pantalón, además, fue tan largo que prácticamente cubrió el calzado y potenció el efecto alargador de la silueta.

El beauty look de Natalia Oreiro que completó la propuesta

Para completar el estilismo, Natalia Oreiro llevó su cabello suelto con ondas suaves, movimiento y un flequillo que volvió a remitir a los códigos de la década del 70. El maquillaje, en tanto, tuvo especial protagonismo en la mirada y sumó labios en un tono rojizo y natural.

El beauty look de Natalia Oreiro que completó la propuesta

Así, Natalia Oreiro logró combinar la inspiración retro con una mirada contemporánea. La sastrería rayada, la silueta acampanada y el beauty look construyeron una propuesta de fuerte personalidad, en la que el glamour setentero convivió con una estética actual.

De qué trata Yo, Narciso, la película que protagoniza Natalia Oreiro

En Yo, Narciso, Natalia Oreiro interpreta a Rocío Flores, una profesora de sociología que está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno. Para avanzar con su investigación, decide estudiar de cerca a Máximo Rey, un reconocido y egocéntrico cirujano plástico interpretado por Adrián Suar.

Natalia Oreiro protagoniza Yo, Narciso, junto a Adrián Suar

La película combina la comedia de enredos con una mirada sobre la obsesión por la imagen personal y el narcisismo de la época. En este contexto, el personaje de Natalia Oreiro queda en el centro de una historia que pone en juego el límite entre una investigación y aquello que ocurre cuando los sentimientos terminan interfiriendo con el plan original.