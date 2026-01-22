Siempre elegante y con una presencia que trasciende modas, Nequi Galotti volvió a confirmarse como un ícono de estilo atemporal. Esta vez lo hizo en la Gala de Fundami, realizada en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata, una noche solidaria que logró recaudar más de $153.000.000 destinados al Hospital de Alta Complejidad Materno Infantil de la ciudad, institución que tiene como madrina a Mirtha Legrand.

Nequi Galotti deslumbró con el vestido de fiesta ideal para mujeres 65+

Para la ocasión, Nequi Galotti eligió un vestido de fiesta de Laurencio Adot que se convirtió en la definición perfecta de elegancia sofisticada para mujeres 65+. En un delicado tono celeste, el diseño se destacó por su silueta fluida, el escote asimétrico de un solo hombro y una caída etérea que acompañó cada movimiento con sutileza. El detalle joya en la cintura marcó el talle con justeza, aportando estructura sin perder liviandad, una clave absoluta cuando se trata de looks nocturnos elegantes y favorecedores.

El estilismo de la conductora se completó con sandalias de Claudia Bernads, de líneas finas y minimalistas, que reforzaron la idea de un look armónico y sin excesos. Una elección inteligente que permitió que el vestido fuera el gran protagonista, sin competir con otros elementos.

En el plano beauty, Nequi apostó por un maquillaje clásico y luminoso, con foco en la mirada: ojos delineados, sombras en tonos neutros y pestañas bien definidas, logrando un efecto sofisticado y fresco a la vez. Los labios, en un tono natural y satinado, sumaron equilibrio y elegancia. El peinado, con el cabello suelto, lacio y con movimiento, enmarcó el rostro de manera natural y acompañó a la perfección la fluidez del vestido.

Nequi Galotti

Los accesorios, cuidadosamente elegidos, terminaron de elevar el look: aros largos y brillantes que aportaron luz al rostro, pulseras delicadas y anillos que sumaron glamour sin sobrecargar. Cada detalle estuvo pensado para resaltar su estilo personal, ese que combina sobriedad, femineidad y una elegancia que no entiende de edades.

Con este look, Nequi Galotti no solo brilló en una noche solidaria y emotiva , sino que volvió a dar una lección de estilo: la elegancia y el buen gusto siempre se imponen.