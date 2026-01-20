Nequi Galotti y Evelyn Scheidl brillan con sus looks de gala en la noche más elegante de Mar del Plata

La tradicional cena benéfica de FUNDAMI volvió a reunir glamour y compromiso social en el Hotel Costa Galana, en una de las noches más elegantes del verano marplatense. El evento, destinado a recaudar fondos para el Hospital Materno Infantil, convocó a destacadas figuras que acompañaron la causa con looks de alto impacto. Entre ellas, Nequi Galotti y Evelyn Scheidl, que se robaron todas las miradas con diseños de Laurencio Adot, reafirmando que la moda también puede ser protagonista cuando se trata de ayudar.

Los looks de Nequi Galotti y Evelyn Scheidl

Evelyn Scheidl apostó por un vestido rojo vibrante, de un solo hombro, que fue su homenaje a Valentino Garavani, que murió en el día de ayer.. El diseño, de caída fluida y silueta envolvente, se destacó por un delicado bordado joya a la altura de la cintura, que aportó brillo y marcó la figura sin rigidez. El tajo lateral sumó movimiento y un toque moderno, equilibrando el dramatismo del color con una elegancia clásica. El rojo, intenso y luminoso, funcionó como una declaración de presencia absoluta, ideal para una noche de gala y para un escenario tan emblemático como el del Costa Galana.

Por su parte, Nequi Galotti eligió un vestido largo en tono celeste pastel, etéreo y refinado, que contrastó de manera armónica con el look de su compañera. El diseño, también de un solo hombro, se caracterizó por su delicada gasa plisada y una caída suave que acompañó cada paso. Un broche joya en la cintura aportó un punto de luz sutil, reforzando la impronta femenina y atemporal del conjunto. Fiel a su estilo, la modelo volvió a demostrar que la elegancia no necesita estridencias y que los tonos suaves pueden ser tan impactantes como los más intensos.

Nequi Galotti junto a Mirtha Legrand.

El diálogo entre ambos looks fue uno de los grandes aciertos de la noche: dos colores opuestos —rojo pasión y celeste serenidad—, dos personalidades distintas y una misma firma que supo unirlas bajo una estética de gala clásica y actual a la vez. Laurencio Adot logró así una dupla visual potente, donde cada vestido brilló por sí mismo sin opacar al otro.

Nequi Galotti y Evelyn Scheidl.

En una velada donde la solidaridad fue el verdadero eje, la moda acompañó con altura. Y en la noche de FUNDAMI, Nequi Galotti y Evelyn Scheidl brillaron con dos looks de gala que se llevaron todas las miradas y se encontraron entre los más destacados de la noche.