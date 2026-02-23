Ni vestido maternal ni look romántico, Oriana Sabatini impone la tendencia “bare bump” junto a Paulo Dybala

Oriana Sabatini impone la tendencia “bare bump” junto a Paulo Dybala en la recta final de su embarazo. La cantante eligió mostrar su estilo con una producción de fotos íntima que resaltó el momento que vive la pareja, a días del nacimiento de su hija. El atuendo de la artista destaca su estética, mientras el futbolista acompaña con una postura sobria.

Oriana Sabatini impone la tendencia “bare bump” a días del nacimiento de su hija

Oriana Sabatini atraviesa la recta final de su embarazo y lo hace marcando estilo. Lejos de vestidos maternales tradicionales o de looks románticos que suelen acompañar esta etapa, la cantante eligió imponer la tendencia “bare bump”, mostrando su pancita en una producción fotográfica junto a Paulo Dybala.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

En las últimas horas, la reconocida cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que emocionaron a todos sus seguidores. Su publicación la mostró posando junto al campeón del mundo en una sesión que buscó retratar la última etapa de su embarazo, combinando moda y un capítulo especial en sus vidas.

Las fotos de Oriana Sabatini la mostraron con un look que marcó la tendencia “bare bump”, que se consolidó en los últimos años como una forma de integrar la moda al embarazo. La actriz apostó por esta estética en una sesión de fotos donde se la vio con un conjunto sastrero y crop top, dejando al descubierto su panza de nueve meses.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El look, moderno y sofisticado, que utilizó la cantante se convirtió en un ejemplo de cómo la maternidad puede convivir con las tendencias actuales. Por su parte, Paulo Dybala posó junto a la modelo con un estilo sobrio, reforzando la imagen de la pareja. Su atuendo se caracterizó por un pantalón de vestir con una camisa a cuadros y una chaqueta de cuero marrón claro.

Los preparativos para la llegada de la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Además de las sesiones de fotos, Oriana Sabatini y Paulo Dybala participaron de clases de preparto en Italia, donde se prepararon para recibir a su primera hija. La actriz compartió en sus redes sociales imágenes de estos momentos, mostrando cómo transitan los últimos días antes del nacimiento.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La llegada de la beba también movilizó al entorno cercano de la modelo y el futbolista. Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron a Roma para acompañar a su hija en la recta final del embarazo. La presencia de la familia en Europa reforzó el clima que está viviendo en un momento que marca un cambio importante en la vida de ambos.

La elección de Oriana Sabatini de mostrar su embarazo con looks modernos y alejados de lo convencional se inscribe en una tendencia global. El “bare bump” se convierte así en una declaración estética que combina naturalidad y estilo. En sus redes sociales, ambos mostraron el entusiasmo con el que viven la cuenta regresiva hacia el nacimiento de la pequeña.

Tiziana, Oriana y Ova Sabatini

Oriana Sabatini impone la tendencia “bare bump” junto a Paulo Dybala en la recta final de su embarazo, consolidando un estilo que destaca el momento que están viviendo. Las producciones fotográficas, los preparativos familiares y la elección de looks modernos marcaron un capítulo que refleja cómo se preparan para recibir a su primera hija.

