De Maxi López hasta Celeste Cid, Enzo Fernández y Oriana Sabatini: así celebraron los famosos el día de San Valentín

Nadie se quería quedar afuera en este San Valentín. Es por ello que, algunas de las personalidades del mundo del espectáculo utilizaron sus redes sociales para hacerles llegar su amor a sus parejas. Entre las dedicatorias más originales y destacadas se encuentran la de Maxi López, Celeste Cid, Enzo Fernández y Oriana Sabatini. Cada uno de ellos recurrió a ingeniosas técnicas para demostrar su amor.

Maxi López y Daniela Chistiansson

Maxi López y Daniela Chistiansson se encuentran en una de las etapas más importantes de su vida. A mes y medio de haberse convertido en papás de Lando, el futbolista y la modelo mantienen una relación a distancia. Sin embargo, el exmarido de Wanda Nara no quiso dejar pasar esta oportunidad sin declararle su amor a la sueca. Pese a que a los tortolitos están a miles de kilómetros de distancia, el romanticismo trascendió fronteras y el papá de sus hijos le hizo llegar uno de los regalos más delicados: un frondoso ramo de flores. “Llegando a casa con una hermosa sorpresa”, escribió Daniela en una de las postales que compartió en su cuenta personal de Instagram resaltando el gran gesto del papá de sus hijos Elle y el bebé recién nacido.

Maxi López y Daniela Chistiansson | Instagram

Por su parte, el exdelantero posteó un carrusel de imágenes con la empresaria y escribió: “Feliz día de los enamorados, mi corazón infinito. 12 años”, la dueña de semejante declaración respondió: “12 años, amor de mi vida”.

Celeste Cid y Santiago Korovsky

La historia de amor de Celeste Cid y Santiago Korovsky se sigue consolidando con el correr del tiempo. La pareja le mostró a su comunidad virtual lo más genuino y característico que los une día a día: la diversión y el romance. “Feliz día Celeste Cid. Así me siento con vos todos los días”, escribió al pie de un alocado video donde se lo ve al actor hamacando a su novia.

Luego, el artista compartió un compilado de momentos íntimos, viajes y salidas al que acompañó con la canción Is This Love de Whitesnake. “Lo más lindo no se ve. Tu sonrisa es lo más lindo de este mundo”, fue la frase que sintetizó todos esos momentos vividos juntos.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini está en la recta final de su primer embarazo. Con las hormonas a flor de piel, la hija de Catherine Fulop le dedicó un sentido mensaje a su marido, Paulo Dybala. “Feliz día amorcito de mi vida”, escribió con una imagen del futbolista junto a su mascota en uno de los momentos más cotidianos como familia. En otra de las instantáneas, se lo ve al delantero recostado sobre su pancita. “Último así”, señaló la influencer dando a entender que el próximo San Valentín va a ser en compañía de su bebé.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala | Instagram

Cami Homs y José "Principito" Sosa

A tan sólo unas semanas de convertirse en padres de Aitana, Cami Homs no dudó en transmitirle todos sus sentimientos al papá de la beba. “Feliz día a vos, que nos enamorás todos los días. Tenés dos mujercitas que mueren de amor por vos”, señaló compartiendo románticas fotos con su pareja, José Sosa.

Cami Homs y José Sosa | Instagram

Enzo Fernández y Valu Cervantes

Una de las parejas de este último tiempo es, sin dudas, Enzo Fernández y Valu Cervantes. Tras sortear una serie de obstáculos, los jóvenes se constituyeron como uno de los noviazgos más sólidos de la scalonetta. El campeón del mundo apeló a su faceta más seductora y romántica y sorprendió a la mamá de sus hijos Olivia y Benjamín con un imponente ramo de rosas rojas. “Te amo”, le agradeció ella, presumiendo este gran gesto y prueba de cariño.

Velu Cervantes y Enzo Fernández | Instagram

Ailen Cova y Alexis Mc Allister

Ailen Cova está más enamorada que nunca de Alexis Mc Allister. Es por ello que la joven tomó la iniciativa y le plasmó su amor al jugador: “Para siempre mi San Valentín”, escribió junto a una foto familiar junto a su pequeña hija. El deportista, por su parte, le obsequió un hermoso ramo de flores con una dedicatoria que la llenó de ternura. En las imágenes se ve una tarjeta donde le escribió: “Nuestro amor no entiende de distancia. Te amo mucho”.

Ailen Cova y Alexis Mc Allister | Instagram

De esta manera, las redes sociales se inundaron de mensajes de amor y tiernas postales de los famosos a sus parejas por el día de San Valentín. Este día, uno de los más importantes del calendario mundial, sirvió como recordatorio para poner en manifiesto y materializar el cariño con elementos característicos que representan al amor. Entre ellos, se destacaron los de Maxi López, Celeste Cid, Enzo Fernández y Oriana Sabatini, quienes se muestran más enamorados que nunca de sus parejas.

NB