Nico Occhiato se arrepintió de sus dichos contra la final de La Voz Argentina: “No es mala intención de nadie”

Nico Occhiato volvió a referirse a la final de La Voz Argentina

Nico Occhiato

El conductor del certamen musical expresó su disconformidad con el formato grabado del último programa durante una emisión de Nadie dice nada (Luzu TV), lo que generó una ola de reacciones por parte de los seguidores del reality. Pero en las últimas horas, el presentador habló en Intrusos (América) y comentó que se arrepiente de sus dichos y que no tuvo mala intención.

“Ya se sabía que la final estaba grabada, pero estoy recontra arrepentido de haberlo dicho así”, expresó Nico Occhiato. En su descargo, explicó que sus palabras no apuntaban a criticar el trabajo del equipo ni la decisión del canal, sino que surgieron en un contexto informal. “No es mala intención de nadie. Prefiero ver lo positivo”, agregó.

Nicolás Behringer y Nico Occhiato

Durante su participación en Nadie dice nada, el influencer comentó que la final grabada le quitaba “emoción” al programa. “Fue grabada. Una cag... que sea grabada, no sé si esto se cuenta, pero digo la verdad”, comentó. Sin embargo, en su aparición posterior, reconoció que ese comentario fue desafortunado. “No depende ni de mí ni de la producción, depende de la necesidad del canal”, explicó.

La explicación de Nico Occhiato por la final grabada de La Voz Argentina

En la misma línea, Nico Occhiato detalló cómo se organizó la grabación del último episodio de La Voz Argentina. “Las agendas de todos los jurados no estaban para que estemos ayer en vivo”, señaló, en referencia a las complicaciones logísticas que llevaron a tomar esa decisión. Según contó, se grabó todo, incluso el momento del anuncio del ganador. “Hasta el corte se grabó todo el programa; cuando yo vuelvo del corte, hasta el final se hicieron las cuatro posibles definiciones”, detalló.

Lali Espósito, Miranda, Luck Ra, Nico Occhiato y Soledad Pastorutti

Por su parte, el conductor insistió en que su intención nunca fue generar polémica ni poner en duda el trabajo de los equipos involucrados, sino explicarle a sus seguidores por qué se definió que suceda así. “Fue totalmente entendible, como te digo. No es mala intención de nadie, son las necesidades del canal. En vivo hubiese sido mejor, pero no se podía”, comentó.

Además, destacó el esfuerzo de todos los que participaron en el ciclo y remarcó que el formato grabado fue una solución ante la extensión del reality. “Fue un éxito de punta a punta. Es algo que, salvando las distancias y sin ánimos de compararme, en el streaming yo también a veces tengo que programar, y las necesidades del canal a veces hacen que tengas que maniobrar con un programa”, agregó.

Nico Occhiato

Nico Occhiato se refirió nuevamente a sus dichos sobre la final de La Voz Argentina y expresó su arrepentimiento por la forma en que se comunicó. Al retomar el tema, aclaró su intención y destacó que no hubo mala voluntad en sus palabras, sino una forma de hacerle saber a los seguidores del ciclo lo que sucedió.

