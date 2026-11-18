A casi un año y medio de su inesperada ruptura, Nico Vázquez y Gimena Accardi compartieron imágenes de sus respectivos presentes sentimentales. El artista se encuentra en pareja con Dai Fernández mientras que la actriz vive un romance con Seven Kayne. A través de sus redes sociales, ambos dejaron ver cómo viven esta nueva etapa.

Los presentes amorosos de Nico Vázquez y Gimena Accardi: las fotos con sus nuevas parejas

Nico Vázquez y Gimena Accardi atraviesan nuevos capítulos en sus vidas sentimentales y no dudan en compartir algunos de esos momentos con sus seguidores. Mientras el actor disfruta de una escapada romántica junto a Dai Fernández, su actual pareja y compañera de elenco, su expareja se muestra cada vez más cerca de Seven Kayne, con quien comparte un vínculo que combina amor y trabajo. Las últimas publicaciones de ambos dejaron ver cómo viven este presente.

Por un lado, Nico Vázquez compartió una serie de postales de unos días muy especiales junto a Dai Fernández. Si bien el productor teatral no reveló cuál fue el destino elegido, las imágenes permitieron descubrir que se trató de un lugar alejado del ritmo de la ciudad, ideal para desconectarse y disfrutar de la tranquilidad.

Nico Vázquez y Dai Fernández

Rodeados de espacios verdes y en un entorno de lujo, Nico Vázquez y Dai Fernández aprovecharon la estadía para compartir momentos de armonía, largas charlas y mimos frente a una enorme piscina. Las fotografías transmitieron la complicidad y el enamoramiento que atraviesan, con escenas de una intimidad que no tardaron en cosechar numerosos likes y comentarios de buenos deseos por parte de sus seguidores.

Dai Fernández y Nico Vázquez

La escapada de Nico Vázquez y Dai Fernández también tuvo lugar para una cena romántica en un restaurante que ofrecía una experiencia diferente: la posibilidad de recorrer y conocer su propia bodega de vinos. Una propuesta que sumó un toque especial a la velada y que ambos disfrutaron juntos.

Dai Fernández y Nico Vázquez

Cómplices y enamorados: las fotos de Gimena Accardi y Seven Kayne

Por otro lado, Gimena Accardi también compartió imágenes de su presente sentimental junto a Seven Kayne, con quien cada vez se muestra más cercana y ya no oculta la conexión que los une. En esta oportunidad, la actriz publicó fotografías junto al músico durante la presentación de la segunda temporada de TILF, la serie vertical que ambos protagonizan. Allí se los pudo ver sonrientes, cómplices y disfrutando de un momento especial, tanto por su vínculo personal como por el proyecto profesional que los reúne.

Gimena Accardi y Seven Kayne

La nueva entrega de la ficción representa otro capítulo en esta historia que comparten, en la que el trabajo y el romance parecen avanzar de la mano. Sus gestos y la naturalidad con la que se muestran juntos pese a algunos comentarios negativos en redes sociales dejaron ver el buen momento que atraviesan.

Gimena Accardi y Seven Kayne

Así, mientras Nico Vázquez disfruta de su historia de amor con Dai Fernández y se muestra enamoradísimo, Gimena Accardi construye una nueva etapa junto a Seven Kayne y se muestra cada vez más cerca del joven. Dos presentes sentimentales diferentes que sus protagonistas eligieron compartir a través de las redes sociales, con fotografías que hablan por sí solas.