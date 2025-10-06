Nicolás Cabré compartió detalles sobre su decisión de no participar en la última edición del Iron Man en Gualeguaychú. Con una reflexión centrada en el cuidado personal, el actor explicó los motivos que lo llevaron a modificar sus planes. La jornada estuvo marcada por condiciones climáticas adversas, y su elección se vio marcada por la seguridad física.

Nicolás Cabré sorprendió al no presentarse en la competencia de Iron Man que se realizó en Gualeguaychú. Su ausencia generó comentarios entre los presentes, ya que se esperaba su participación en el triatlón, como lo había hecho en otras ediciones. Pero en las últimas horas, el actor dejó en claro los motivos por los que no corrió.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el artista compartió una reflexión sobre lo que ocurrió y le contó a sus seguidores por qué no participó del triatlón. “Para todos los que preguntan cómo me salió el tría... les cuento que por la cantidad de agua que cayó y caía, sentí que era mejor para mí escucharme y no arriesgar”, escribió.

Con esas palabras, dejó en claro que su decisión estuvo vinculada a las condiciones climáticas del día del evento. A su vez, Nicolás Cabré, que desde hace tiempo se muestra activo en el mundo del deporte, había manifestado su entusiasmo por participar. Sin embargo, priorizó el cuidado físico y optó por no competir. “Por más ganas que tenía, decidí no ser parte esta vez”, agregó.

Por su parte, el actor no dio detalles técnicos sobre el estado del circuito del Iron Man en Gualeguaychú ni sobre su preparación previa, aunque se sabe que llevó meses de entrenamiento, pero sí dejó en claro que la lluvia fue determinante. “Sentí que era mejor para mí escucharme”, expresó.

Más allá de su ausencia en la competencia, Nicolás Cabré se tomó un momento para agradecer a quienes lo acompañaron durante el tiempo que se estuvo preparando para la competencia. “Gracias a toda la gente de Iron Man Argentina que siempre me tratan hermoso y gracias a Gualeguaychú por recibirme como lo hicieron”, escribió.

Cabe destacar que en los últimos años, el artista mostró un fuerte compromiso con el deporte. Más allá de su carrera en la industria del entretenimiento, se lo vio entrenando, participando en competencias y compartiendo momentos vinculados al mundo del running y el triatlón. Su presencia en eventos deportivos se volvió habitual.

En la misma línea, muchos de los runners y seguidores de Nicolás Cabré lo felicitaron por haber priorizado su salud y seguridad antes que la carrera. La elección de priorizar el cuidado personal en medio de condiciones adversas fue valorada como una muestra de responsabilidad.

