Juana Repetto abrió su heladera y un detalle llamó la atención: "Nunca pensé ver eso"

Desde que comenzó a trabajar con las redes sociales, Juana Repetto se convirtió en toda una referente de maternidad. No obstante, en las últimas horas generó un gran revuelo en la web luego de compartir un video íntimo de su vida cotidiana que dejó a muchos seguidores sorprendidos. La influencer, reconocida por mostrar con naturalidad distintos aspectos de su crianza, abrió las puertas de su heladera y reveló una serie de elementos poco habituales, entre ellos uno que llamó particularmente la atención: preparados realizados a partir de su propia placenta.

Juana Repetto y su placenta sanadora

En el video que publicó en su cuenta personal de Instagram, Juana Repetto mostró distintos productos que conserva en frío bajo el título: “Cosas random que hay en mi heladera y mi freezer”. Entre kétchup casero, plantas de lechuga y sidras que le sobró de navidad, apareció un detalle que captó toda la atención de su comunidad digital: “Tintura madre hecha con mi placenta, ahí hay un pedacito”, expresó mientras señalaba un frasco en cuyo interior tenía un pedacito de órgano disecado. Luego, sacó unos parches de amnios elaborados con membrana amniótica y explicó que se utilizan como apósitos que ayudan a la cicatrización y regeneración de tejidos. "Quemaduras, si te lastimás la piel, cortes...", explicó con orgullo.

Placenta de Juana Repetto | Instagram

El recorrido por el interior del electrodoméstico continuó y el momento más impactante llegó cuando abrió la otra puerta y mostró lo que describió como “la mismísima placenta”. El órgano se encontraba guardado dentro de una bolsa hermética transparente y enrollado cuidadosamente, lo que provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar la publicación con sorpresa, humor e incredulidad.

Semanas antes, la creadora de contenido ya había contado en sus redes sociales qué destino le había dado a la placenta tras su último parto. Según explicó, decidió transformarla en distintos preparados considerados dentro de la medicina alternativa, como cápsulas y tinturas. De acuerdo con sus palabras, estos productos “ayudan a restaurar las energías tras el esfuerzo del parto, a balancear los niveles hormonales, a reducir los loquios o sangrados postparto, al útero a contraerse a su tamaño original, aumentan la cantidad de leche, mejoran la calidad de la misma y aportan hierro, vitaminas y minerales”.

Además, detalló que las especialistas que trabajan con este tipo de medicina utilizan el órgano en su totalidad para crear diversos productos. “También preparan lo que se llama ‘tintura madre’, que es un preparado listo para usar, con 30% de nitrógeno, en pequeñas bolsitas”, explicó en uno de sus relatos previos, dejando en claro que este tipo de prácticas forma parte de una tendencia que algunas personas eligen tras el nacimiento de sus hijos.

Las reacciones a la placenta de Juana Repetto

Como era de esperarse, el video que difundió Juana Repetto generó una ola de comentarios en redes sociales, muchos de ellos cargados de humor. “Nunca pensé ver placenta en una heladera en tres formatos diferentes”, escribió una usuaria. Otra lanzó: “Arrancó tranqui con el kétchup casero y terminó allá arriba con: ´La verdadera placenta´”, mientras que otra bromeó: “¿Te duele la cabeza? Métele placenta, ¿Te duele la muela? placenta, ¿te querés hacer el tinte? placenta”.

Placenta de Juana Repetto | Instagram

Lejos de ser la primera vez que realiza este tipo de prácticas, Juana Repetto ya había dado destinos simbólicos y alternativos a las placentas de sus hijos mayores. En el caso de su Toribio, decidió enterrarla junto a una planta como forma de ofrenda a la naturaleza, mientras que para Belisario optó por la elaboración de cápsulas. Con estas acciones, la actriz continúa mostrando en sus redes una faceta íntima que combina maternidad con medicina alternativa, generando tanto curiosidad como diversas reacciones entre sus seguidores.

NB