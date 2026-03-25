Nicole Neuman, la reina del boho: el jean flare estilo statement con el que marca tendencia

Nicole Neumann apuesta constantemente al boho chic, que está en tendencia este 2026 y es el favorito de muchas. En esta oportunidad, la top model lució un atuendo donde el jean flare es el foco de atención con un diseño intervenido y de impronta artesanal que eleva el clásico denim.

La prenda que potenció el look boho chic de Nicole Neumann

Nicole Neumann volvió a demostrar por qué es una de las referentes indiscutidas de estilo al compartir un look que combina personalidad, tendencia y una fuerte impronta boho chic. En una producción al aire libre, con una estética cálida y relajada, la empresaria cosmética apostó por un outfit con piezas protagonistas que no pasaron desapercibidas para sus seguidores.

El protagonista absoluto fue su pantalón de jean flare, una prenda que pisa fuerte esta temporada y que Nicole Neumann reinterpretó en clave statement. Se trata de un diseño de tiro alto y corte acampanado que estiliza la figura, pero con un diferencial que lo convierte en único: paneles bordados en los laterales inferiores, con motivos ornamentales en tonos bordó, dorado y beige que aportan textura, movimiento y un aire artesanal.

Nicole Neumann

Este tipo de denim intervenido se posiciona como una de las grandes tendencias para este 2026, dejando atrás los modelos básicos para dar lugar a piezas más jugadas y expresivas. Para equilibrar el impacto visual del jean, Nicole Neumann eligió una blusa translúcida de encaje en tono neutro, con mangas largas y un delicado trabajo de texturas que suma sofisticación sin competir con la pieza principal.

Debajo, la conductora llevó un top en la misma gama mantiene la armonía del conjunto. Como detalle de styling, sumó un abrigo estampado que lució atado a la cintura, un recurso típico del universo bohemio que aporta capas y refuerza la identidad del look. Su estética acompañó a la perfección el mix de prendas: pelo suelto con ondas suaves y maquillaje, en tonos tierra, que destacó su mirada.

Nicole Neumann

El sello boho chic: sombrero y accesorios que elevan el look de Nicole Neumann

Si hay algo que termina de consolidar el estilismo de Nicole Neumann es la elección de accesorios. En esta ocasión, la modelo optó por un sombrero de ala ancha en tono marrón, un clásico del estilo boho chic que no solo enmarca el rostro, sino que también aporta carácter y una impronta sofisticada.

A esto se sumaron collares en capas como cadenas doradas de distintos largos, los cuales generan un efecto visual dinámico y acompañan el escote de la blusa. Los complementos, lejos de ser discretos, refuerzan el espíritu libre y ecléctico del outfit y logran llevarse todas las miradas.

Nicole Neumann

Además, en la última imagen abordo de un tren en Jujuy, Nicole Neumann se muestra usando el saco estampado que antes tenía alrededor de su cintura. Según se puede ver, es un diseño en color negro con flores bordadas en tono rojo y rosa viejo. Sin dudas, es un ítem que refuerza aún más el estilo de su propuesta. El resultado final es un look que fusiona tendencia y autenticidad.

De esta manera, Nicole Neumann se consagró como la reina del boho chic con el jean flare estilo statement como protagonista y los accesorios como aliados clave. Una vez más, marcó tendencia y enseñó cómo armar una estética bohemia, moderna y canchera.