En medio de la nueva batalla judicial con su ex, Nicole Neumann volvió de sus vacaciones familiares y compartió en sus historias de Instagram contenido muy emotivo. En sus redes se pueden ver a sus hijas mayores, Indiana y Allegra, participando de su primera producción laboral, siguiendo los pasos de su madre. Con mucha expectativa y emoción la modelo no dudó en subir historias sobre el detrás de escena y escribió: “Acá, con las princesas que van a hacer una super produ juntas”.

Todas las imágenes de Nicole Neumann junto a Indiana y Allegra Cubero en su primera producción juntas

Indiana Cubero y Allegra Cubero compartieron su primera sesión de fotos y posaron juntas como modelos, y Nicole no dudó en compartir el momento tan especial en sus redes sociales. Con cientos de reacciones y corazones, los fans de la modelo dejaron ver su apoyo y se mostraron encantados de poder presenciar el backstage de la producción que compartieron las hermanas Cubero.

En las historias, no solo se ve la alegría y emoción de Neumann, sino que también se puede observar lo mucho que Indiana y allegra disfrutan de trabajar juntas y la buena relación que mantienen. En las historias se observa cómo las maquillan y les retocan tanto el peinado como el maquillaje. El beauty look de las hermanas para la producción es en tonos tierra y naturales. Mientras Indiana luce el cabello recogido en una cola, Allegra lo lleva suelto y descontracturado.

Además las hermanas lucieron looks total blacks, Indiana llevó una musculosa ceñida al cuerpo un wide leg a tono y un lazo en el cuello. Mientras que Allegra visitó un top negro con una jean holgado y una maxi chaqueta a tono.

No solo se mostraron completamente profesionales y comprometidas con su trabajo, las Indiana y Allegra también tuvieron momentos de distensión y relax. En una de las historias subidas por Nicole se puede ver cómo ambas se ríen y se relajan en medio del set.

Tras su regreso de las vacaciones familiares y en medio del nuevo conflicto judicial, Nicole Neumann eligió compartir con sus seguidores el detrás de escena de la primera producción en la que participaron juntas Indiana y Allegra. Los videos, tomados durante la sesión, muestran distintos momentos de trabajo y distensión, y registran el inicio de una experiencia profesional compartida entre madre e hijas.

J.O