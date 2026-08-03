Así fue el primer trabajo de Mario Pergolini en los medios y con solo 16 años

Mario Pergolini demostró ser una de las figuras más disruptivas e influyentes de los medios de comunicación en la Argentina. Desde sus inicios, construyó un perfil marcado por la irreverencia, el inconformismo y una notable capacidad para conectar con el público joven. Su estilo frontal y desafiante rompió los moldes de la conducción tradicional, combinando el lenguaje del rock con una ácida crítica social y política.

A lo largo de su carrera, se consolidó como un conductor de radio y televisión emblemático, pero también como un empresario de medios visionario que supo anticipar el impacto de las nuevas tecnologías. Su personalidad provocadora y su olfato para la innovación lo fue construyendo a lo largo de toda su historia, pasando por su presente como vanguardista de los medios, su época dorada en la televisión de los noventa, y sus comienzos con tan solo 16 años.

Mario Pergolini

El primer trabajo de Mario Pergolini: operador y con algunas apariciones en la radio

Algunos conductores van encontrando su pasión con el paso del tiempo, mientras que otros desde que son jóvenes marcan su camino que los llevará a la fama y a crear historia en los medios de comunicación. A los 16 años, Mario Pergolini decidió faltar al colegio industrial , buscar en la guía telefónica e ir directamente a Radio Belgrano para quejarse de que nadie sabía hablar de música. Su audacia convenció a las autoridades, obteniendo un puesto inicial en tareas de maestranza, asistencia general y orden de cables.

Como pago por su trabajo de limpieza, la emisora le otorgó un espacio al aire en horarios marginales. Así, durante las madrugadas de los sábados, comenzó a realizar sus primeras apariciones al aire. Poco tiempo después, en Radio Continental, se desempeñó atendiendo y anotando los llamados telefónicos de los oyentes para el emblemático programa nocturno de Alejandro Dolina. Esta experiencia como asistente de producción resultó fundamental para absorber la dinámica profesional del medio.

No fue hasta mediados de la década de los ochenta que se dio su verdadero salto a la fama. En Radio Hit, junto al periodista Ari Paluch, creó el innovador programa informativo y musical llamado Feedback. El éxito del ciclo llamó la atención de sus primeros seguidores, que se mantienen y siguen aumentando, y de las autoridades. A finales de 1986, el formato se mudó a la naciente Rock & Pop, programa que marcó en la relación entre la música y los medios de comunicación. Fue allí que Pergolini se convirtió en la primera persona en hablar en un micrófono en vivo en la historia de esa emblemática emisora.

Tras la separación de la dupla, asumió la conducción nocturna de Malas Compañías, un programa que revolucionó la franja horaria marginal alcanzando picos históricos de audiencia. Este fenómeno consolidó definitivamente su estatus de celebridad y pavimentó el camino para la creación de su legendario e histórico ciclo matutino Cuál Es?.

Mario Pergolini

Sus primeros pasos en la televisión y el comienzo de la historia de amor de Mario Pergolini y su esposa

El éxito radial de Mario Pergolini lo llevó a dar sus primeros pasos por la pantalla chica, a fines de la década del ochenta. Su hito más importante fue en la pantalla de Canal 9, donde condujo el disruptivo programa juvenil La TV Ataca. Este ciclo trasladó la estética rebelde del rock radial a la televisión, rompiendo esquemas de producción. Seguido a esto, formó el icónico formato periodístico e irónico de Caiga Quien Caiga (CQC), donde marcó agenda política y del espectáculo con un traje negro característico y humor ácido durante años en la televisión abierta.

En medio de este vertiginoso ascenso profesional, el conductor conoció al gran amor de su vida, Dolores Galán, con quien formó una familia liderada por el bajo perfil pero el gran amor por los medios de comunicación como forma de expresión. A sus 26 años, su carrera y su fama comenzaba a crecer, abriéndolo a un mundo de posibilidades y éxitos. Sin embargo, en esta transición, decidió ir a una reunión de amigos, donde quedó impactado con una joven de 18 años que robaría su corazón.

Ella era solo una estudiante de psicología y que también sintió una conexión especial, a pesar de los prejuicios iniciales que rodeaban al joven y rebelde conductor. El noviazgo se formó rápidamente y la pareja contrajo matrimonio en 1992, consolidando un vínculo inquebrantable lejos de los escándalos mediáticos. Juntos formaron una familia y tuvieron tres hijos, Tomás, Matías y Valentina, convirtiéndose en el principal sostén emocional del empresario a lo largo de toda su carrera.

Mario Pergolini

Mario Pergolini: televisión y streaming irreverente

Tras su salto a la fama, Mario Pergolini decidió hacer una salida de la televisión tradicional, enfocándose de lleno en proyectos de radio y multimedia, y manteniéndose así por más de una década. Pasado el tiempo, en la actualidad, el conductor sigue siendo una de las figuras de más alto perfil y combina su faceta corporativa con un fuerte regreso a la televisión abierta. El conductor lidera el late night show llamado Otro día perdido, con un formato de entrevistas y humor que devolvió su impronta ácida al prime time tras quince años alejado de la pantalla chica tradicional.

En paralelo, mantiene su rol fundamental como fundador y dueño de Vorterix, la icónica plataforma multimedia que unifica teatro, radio y streaming. Más allá de los micrófonos, sus negocios principales se expandieron fuertemente hacia la industria tecnológica y el desarrollo de software, a través del proyecto GO Lab, de Grupo Octubre. De esta manera, el conductor articula su histórico espíritu disruptivo con la gestión corporativa moderna, dividiendo sus jornadas entre los estudios de televisión, las decisiones estratégicas de su propia cadena y la constante innovación digital.

Mario Pergolini

La trayectoria de Mario Pergolini , reflejada en sus inicios a los 16 años, demuestra que la audacia y la visión vanguardista pueden redefinir por completo una industria cultural . Desde aquel adolescente en Radio Belgrano hasta el influyente empresario, su carrera se consolidó como un testimonio de constante evolución y versatilidad por las posibilidades de los medios de comunicación.

A.E