La nueva causa contra Felipe Pettinato tras su condena: prisión domiciliaria, falsificaciones y estafas

Felipe Pettinato enfrentó el final que menos esperaba en su juicio por el fallecimiento de Melchor Rodrigo. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.°14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por incendio culposo seguido de muerte. Si bien esta condena le permitía no ir arrestado, su presente cambió completamente cuando se le sumó una nueva causa, abriendo así un expediente que lo llevaría a arresto domiciliario.

Felipe Pettinato

La nueva causa que enfrenta Felipe Pettinato, tras ser condenado

El lunes 20 de abril, Felipe Pettinato fue condenado por la muerte de Melchor Rodrigo a tres años de prisión en suspenso. Esta causa se abrió en el 2022 cuando, en el departamento del hijo de Roberto Pettinato, se desató un incendio que terminó con la vida del médico. El imitador fue hallado culpable por incendio culposo seguido de muerte, y deberá cumplir estrictas medidas judiciales para no ir preso. Sin embargo, su presente se complicó más cuando se dio a conocer una nueva causa. La misma la compartió Mauro Szeta en su cuenta de X, y explicó: "Indagaron, procesaron y decretaron arresto domiciliario para Felipe Pettinato por estafa. Es una causa donde lo acusan de falsificar recetas".

Durante la mañana del 7 de mayo, en Arriba América (América), detallaron lo dispuesto: "Lo indagaron después del juicio, lo procesaron ayer y le dictaron el arresto domiciliario en Belgrano, donde tiene residencia en un departamento". Esto mismo fue decidido por el juez Sánchez Sarmiento, demostrando que es una causa diferente a la de Melchor Rodrigo. Según expuso la panelista: "Va a tener que estar con un monitoreo y no puede salir del país". Por su parte, Luis Bremer contó en el ciclo A La Tarde (América) que se contactó con la defensa legal de Felipe Pettinato y le comunicaron que "se va a apelar" el pedido de detención, buscando un mejor presente para Pettinato.

El presente de Felipe Pettinato, tras ser condenado, y su defensa en medios de comunicación

La condena de Felipe Pettinato marcó el final del juicio por la muerte de Melchor Rodrigo, pero generó indignación a la familia del médico. Mientras que la fiscalía había solicitado una pena de 4 años y siete meses de prisión, la querella 15 años de cárcel y la defensa la absolución del imputado, finalmente, recibió la sentencia de tres años de prisión en suspenso. Tras esta decisión, el imitador expresó tajante: “Era un gran amigo mío. Prefiero no opinar”.

Pettinato deberá cumplir estrictas medidas judiciales, además de continuar con tratamientos contra las adicciones y fijar un domicilio. Por otro lado, y debido al caso de abuso de una menor, el imitador entregó una muestra genética al Registro de Abusadores, lo que provocó el aumento de la sentencia.

Felipe Pettinato

Sin embargo, y tras una denuncia hecha, se enfrenta a una nueva causa que podría llevarlo a prisión domiciliaria por falsificaciones y estafas. Felipe Pettinato mantiene el silencio en medios de comunicación y redes sociales, mientras los comentarios a su alrededor crecen y apuntan contra él.

A.E