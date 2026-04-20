La palabra de Felipe Pettinato tras ser condenado a 3 años de prisión: "Melchor era un gran amigo"

Felipe Pettinato habló horas antes de conocer la sentencia por la muerte de Melchor Rodrigo y, aun en ese momento de máxima tensión, eligió mostrarse calmo. “Bien, muy bien, muy tranquilo”, respondió cuando el cronista de A la tarde (América TV) le preguntó cómo estaba frente a una día decisivo para su situación judicial. Más tarde, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por incendio culposo seguido de muerte.

Felipe Pettinato y su postura antes del veredicto

Durante ese breve intercambio, Pettinato evitó anticipar un resultado y repitió varias veces que prefería no ilusionarse con ningún escenario. “No tengo expectativas. Hay que bajar las expectativas”, dijo primero. Después insistió con otra frase que resumió su postura frente al fallo: “Tendrá que ser lo que tenga que ser”. Cuando el notero le preguntó de manera directa si se consideraba inocente, contestó: “Sí”. En esa misma línea, sostuvo que a lo largo del juicio “se supieron muchísimas cosas” y que también “se han dicho muchísimas mentiras”, una idea que ya había dejado planteada en la previa del veredicto.

Felipe Pettinato.

La declaración más fuerte, sin embargo, apareció cuando le preguntaron por Melchor Rodrigo, el médico que murió en el incendio ocurrido en mayo de 2022 en el departamento de Pettinato, en Aguilar y Cabildo. Rodrigo tenía 44 años, era neurólogo, había nacido en Estados Unidos y era conocido por sus trabajos y apariciones públicas vinculadas a la enfermedad de Lyme.

En medio de las versiones cruzadas sobre el vínculo que mantenían, el hijo de Roberto Pettinato no quiso profundizar sobre si era o no su especialista, pero sí dejó una definición tajante en el plano personal: “Era un gran amigo mío”. Después volvió a cerrarse: “Prefiero no opinar de eso”, dijo, y dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante en una entrevista más extensa.

Felipe Pettinato, el juicio y la condena

Durante la nota, también hubo un momento en el que reconoció la carga emocional de esas horas previas al veredicto. Aunque negó tener miedo, admitió que estaba nervioso. “Sí, por supuesto, estoy nervioso”, señaló. Incluso explicó que no sentía que fuera el mejor momento para desarrollar todo lo que pensaba, mientras caminaba hacia la casa de su hermana.

Finalmente, la condena quedó fijada en tres años de prisión en suspenso, por lo que Felipe Pettinato no irá preso, y los fundamentos se conocerán el 27 de abril. La familia de Melchor Rodrigo, en tanto, ya anticipó que apelará el fallo.