Encuentro de leyendas: Diego Simeone y Carla Pereyra junto a David y Victoria Beckham

Hace 28 años, Diego Simeone y David Beckham protagonizaron una de las jugadas más recordadas del Mundial de Francia 1998, que derivó en la expulsión del futbolista inglés. Este fin de semana, el destino volvió a cruzarlos en Miami, durante la victoria de la Selección argentina por 3 a 2 frente a Cabo Verde.

El reencuentro quedó inmortalizado en las redes sociales. "¡Qué lindo verte! ¡Una verdadera leyenda!", escribió "El Cholo" Simeone junto a una foto con David Beckham, mensaje que también compartió en inglés.

Carla Pereyra y el Cholo Simeone con sus hijas Valentina y Francesca

Ambos coincidieron en uno de los palcos del estadio acompañados por sus familias. Diego Simeone asistió junto a su esposa, Carla Pereyra, y sus hijas Francesca (9) y Valentina (7), mientras que David Beckham disfrutó del partido junto a Victoria Beckham.