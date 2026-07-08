miércoles 08 de julio del 2026
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Encuentro de leyendas: Diego Simeone y Carla Pereyra junto a David y Victoria Beckham

A 28 años del histórico cruce que protagonizaron en el Mundial de Francia 1998, los exfutbolistas volvieron a verse en Miami.

Diego Simeone, Carla Pereyra, David y Victoria Beckham
Diego Simeone, Carla Pereyra, David y Victoria Beckham | Instagram

Hace 28 años, Diego Simeone y David Beckham protagonizaron una de las jugadas más recordadas del Mundial de Francia 1998, que derivó en la expulsión del futbolista inglés. Este fin de semana, el destino volvió a cruzarlos en Miami, durante la victoria de la Selección argentina por 3 a 2 frente a Cabo Verde.

El reencuentro quedó inmortalizado en las redes sociales. "¡Qué lindo verte! ¡Una verdadera leyenda!", escribió "El Cholo" Simeone junto a una foto con David Beckham, mensaje que también compartió en inglés.

Carla Pereyra y el Cholo Simeone
Carla Pereyra y el Cholo Simeone con sus hijas Valentina y Francesca

Ambos coincidieron en uno de los palcos del estadio acompañados por sus familias. Diego Simeone asistió junto a su esposa, Carla Pereyra, y sus hijas Francesca (9) y Valentina (7), mientras que David Beckham disfrutó del partido junto a Victoria Beckham.

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