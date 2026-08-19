Las fotos de Carla Pereyra, Diego Simeone y sus dos hijas de vacaciones

Antes de volver a inmiscuirse de lleno en una nueva temporada al frente del Atlético de Madrid, club al que dirige hace casi quince años de manera consecutiva, Diego Simeone (56) no se privó de tomarse sus últimos días de regocijo en familia en su casa frente al mar de Ibiza.

Antes de volver al trabajo, el Cholo Simeone disfrutó de unas vacaciones en familia

Siempre con la compañía de Carla Pereyra y de las dos hijas del matrimonio, Francesca (9) y Valentina (7), este verano europeo le sacaron el máximo de provecho a su bunker de la Marina Botafoch luego de acompañar al seleccionado argentino y a Giuliano Simeone (23) en el Mundial de los Estados Unidos.

Carla Pereyra deslumbró con su traje de baño animal print

Las fotos de Grosby los sorprenden a los cuatro en un barco por el Mediterráneo en pleno plan de relax y diversión. El Cholo y su mujer se arrojaron en varias oportunidades desde la cubierta al mar y a la empresaria se la vio practicar paddle surf sobre una tabla. “Cada día es un regalo! Y estar aquí una bendición!”, escribió Carla en sus redes acompañando un par de stories en las que disfruta a solas del mar.

Carla Pereyra con sus hijas, Francesca y Valentina

“Creando recuerdos juntos! Viviendo el momento porque es todo lo que tenemos”, posteó en un feed durante estas últimas vacaciones que compartió también con sus tres sobrinos, mientras El Cholo ya se alista para debutar en La Liga este miércoles 19 en Madrid frente al Malaga.