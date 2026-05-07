La nueva vida de Cecilia Fontanarrosa, la primera esposa de Nicolás Repetto

Cecilia Fontanarrosa, la primera esposa de Nicolás Repetto, transita una nueva vida marcada por la discreción y el bajo perfil que siempre eligió mantener. A lo largo de los años, construyó un presente en el que la familia y los afectos ocupan un lugar central, mientras combina momentos personales con actividades que reflejan sus convicciones.

Lejos de los medios y con un perfil bajo: la vida de Cecilia Fontanarrosa, la primera esposa de Nicolás Repetto

Cecilia Fontanarrosa, la primera esposa de Nicolás Repetto, encontró en la tranquilidad y la reserva un estilo propio que la acompaña hasta hoy. Su recorrido muestra cómo, después de su separación, eligió un camino sencillo en el que los vínculos familiares y las experiencias cotidianas se convirtieron en protagonistas.

Cecilia Fontanarrosa, la primera esposa de Nicolás Repetto

A mediados de 1978, el periodista contrajo matrimonio con quien sería la madre de sus primeros dos hijos, Nicolás y Valeria Repetto. Con el paso de los años la relación se desgastó y terminaron separándose en 1983. Cuando la popularidad y la fama de los 90 llegó a la vida del artista, su exesposa tomó la decisión de mantenerse alejada de los medios.

Mientras Nicolás Repetto se convertía en una figura reconocida de la televisión, ella se enfocaba en preservar la privacidad de sus hijos y en construir una vida discreta, alejada de las cámaras. El hijo mayor de Cecilia Fontanarrosa, heredó ese mismo estilo reservado. No utiliza redes sociales y mantiene una vida de bajo perfil. Aunque en alguna oportunidad se conoció que le reclamó a su padre por colocarle el mismo nombre.

Valeria Repetto, su esposo y sus hijas Morena y Alma

Por su parte, Valeria Repetto, la menor de sus hijos, tuvo un recorrido diferente, primero trabajó como tripulante de cabina y, tras atravesar un momento personal complejo, encontró una nueva pasión en el crossfit. Junto a su marido decidió mudarse a Escobar, donde crían a sus dos hijas, Morena y Alma, nietas de Cecilia.

Viajes y un amor único por los animales, el presente de Cecilia Fontanarrosa

Por su parte, Cecilia Fontanarrosa conserva sus redes sociales privadas, con alrededor de 370 seguidores. En su cuenta de Threads se muestra como una persona comprometida con la protección animal, compartiendo a diario imágenes de perros y gatos que buscan adopción. Ese perfil proteccionista refleja una faceta personal que la identifica y que se mantiene constante en su día a día.

Además, suele publicar recuerdos de viajes, como un crucero cerca de la Antártida y una visita a Puerto Madryn, experiencias que muestran su interés por la naturaleza y los paisajes. Aunque no se conocen demasiados detalles de su nueva vida, se conoció que dedica gran parte del tiempo a compartir momentos con sus hijos y sus nietos. La familia ocupa un lugar central en su presente, y su elección por un perfil bajo le permitió mantener la intimidad del hogar.

Los viajes de Cecilia Fontanarrosa, la primera esposa de Nicolás Repetto

Cecilia Fontanarrosa siempre buscó que sus hijos pudieran mantener su privacidad, incluso cuando la figura de Nicolás Repetto alcanzaba gran notoriedad. Esa postura se mantuvo firme a lo largo de los años y se refleja en la vida actual de Nicolás y Valeria, quienes eligieron caminos distintos pero con un mismo eje, priorizando discreción y autenticidad.

Cecilia Fontanarrosa, la primera esposa de Nicolás Repetto, transita hoy una nueva vida marcada por la discreción y la tranquilidad que siempre eligió mantener. A lo largo de los años, construyó un presente en el que la familia y los afectos ocupan un lugar central, mientras combina actividades personales con momentos compartidos junto a sus hijos y nietos.

VDV