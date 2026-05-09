La nueva vida de Guillermo Favale tras 11 años en C5N: su presente en América TV y su pasado con las adicciones

Después de más de una década siendo una de las caras más reconocidas de C5N, Guillermo Favale decidió dar un giro importante en su carrera profesional y personal. “Naturalmente soy un hombre inquieto”, expresó el periodista el día que se despidió de la señal de noticias, donde permaneció durante 11 años ocupando distintos espacios y consolidando un perfil cercano a la actualidad y al análisis político. Su salida marcó el cierre de una etapa intensa y el inicio de nuevos desafíos en los medios.

Guillermo Favale, el periodismo como vocación

Durante su paso por el canal, Guillermo Favale atravesó diferentes momentos laborales. Primero encabezó un programa que tuvo una corta duración y luego pasó a un ciclo matutino que le demandaba una gran exigencia diaria. Más adelante, y a raíz de algunos achaques vinculados a la salud, comenzó a conducir un programa de fines de semana, una propuesta que le implicaba un menor desgaste físico. Paralelamente, también trabajó en Radio 10, donde mantuvo un fuerte vínculo con la audiencia y reafirmó su vigencia en el periodismo.

Guillermo Favale | Instagram

Nacido en Brandsen, provincia de Buenos Aires, el comunicador vivió allí hasta los diez años y conserva un fuerte recuerdo de su infancia. En su juventud tuvo un marcado interés por el boxeo, aunque con el tiempo descubrió que su verdadera vocación estaba en los medios de comunicación. Estudió periodismo en DeporTEA y comenzó su recorrido profesional en una radio local, experiencia que le permitió confirmar su pasión por la radiofonía y la televisión.

El desembarco en los medios nacionales llegó gracias al contacto con figuras influyentes del ambiente, entre ellas Alejandro Romay, quien le abrió puertas fundamentales para consolidar su carrera. Su primer trabajo profesional fue en Radio Libertad y, con el correr de los años, logró construir un perfil sólido en la pantalla chica, donde encontró mentores y compañeros que marcaron su crecimiento profesional. Esa experiencia fue clave para desarrollar el estilo directo y dinámico que hoy lo caracteriza frente a cámara.

Además, durante la pandemia, fue integrante del Frente Renovador, donde mantuvo un activismo político como precandidato a intendente del Partido de La Costa en 2023. Lanzó su campaña con el lema “Lo bueno es lo nuevo” y planteó la necesidad de una renovación política en el distrito. Durante esa etapa recorrió localidades del distrito en cuestión, presentó propuestas vinculadas al turismo, el trabajo y la seguridad, y dio entrevistas como dirigente del massismo.

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Los problemas de salud y las adicciones de Guillermo Favale

Más allá de su carrera, Guillermo Favale también atravesó momentos personales complejos. En distintas entrevistas públicas habló abiertamente sobre sus problemas de adicciones al alcohol y las drogas, junto con el largo proceso que debió enfrentar para superarlos. Como invitado en el ciclo televisivo Seres Libres que conducía Gastón Pauls por Crónica TV, reveló: "A veces vamos encontrando soluciones temporarias y después esos dolores se vuelven crónicos. La problemática también se vuelve crónica, solo que uno tarda mucho tiempo en darse cuenta qué estás metido en un gran problema”.

Lejos de ocultarlo, convirtió esa experiencia en un mensaje de superación y aprendizaje. Según contó en varias oportunidades, atravesar esa etapa difícil le permitió fortalecer su carácter y construir una vida mucho más estable y consciente. En los últimos años, además, sumó nuevos proyectos vinculados al mundo del streaming, un terreno que le permitió acercarse a otras audiencias y adaptarse a las nuevas plataformas digitales.

Sin embargo, en las últimas semanas volvió a generar preocupación por un tema de salud. El pasado lunes 4 de mayo, mientras entrenaba en un gimnasio de Colegiales, comenzó a sentir mareos y náuseas durante una rutina poco habitual. Rápidamente fue asistido y trasladado en ambulancia a la Clínica Zabala, donde permaneció varias horas en observación. Los médicos le realizaron distintos estudios, entre ellos electrocardiogramas, análisis de sangre, curva de glucemia y una tomografía, hasta determinar que había sufrido un “síndrome vertiginoso” posiblemente provocado por una alteración en los otolitos durante el ejercicio.

Guillermo Favale | Captura de pantalla A24

Tras recibir el alta luego de permanecer entre cuatro y cinco horas en guardia, Guillermo Favale llevó tranquilidad a sus seguidores y retomó de a poco sus actividades habituales. Actualmente atraviesa una etapa distinta en América TV, donde continúa apostando al periodismo, mientras mantiene una rutina fitness y hábitos saludables a los 52 años, lejos de aquellos tormentos del pasado donde atravesó problemas con las adicciones. Con experiencia, resiliencia y nuevos proyectos en marcha, el conductor demuestra que todavía tiene mucho camino por recorrer dentro de los medios de comunicación.

NB