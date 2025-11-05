La emoción de Silvia Kutika tras convertirse en abuela por segunda vez: “Sin palabras, lo amo”

La familia de Silvia Kutika y Luis Luque vive un momento de plena felicidad con el nacimiento de Oliverio, el segundo nieto de la pareja. El bebé es hijo de Santiago Sánchez Kutika y su pareja, Victoria, quienes se tomaron la primera imagen con su recién nacido y recibieron cientos de mensajes de afecto. La actriz compartió la postal en sus redes sociales y escribió: “Sin palabras. Los amo. Bienvenido Oliverio”.

Silvia Kutika fue abuela por segunda vez y lo compartió en sus redes sociales

Oliverio se suma a Faustino, el primer nieto de Silvia, que tiene un año y medio. En ocasiones anteriores, la actriz había contado cuánto disfrutaba de su rol de abuela. Invitada al programa de Juana Viale, habló con ternura sobre sus días junto a Faustino: “Camina, toca todo, es re roquerito... Le regalamos una guitarrita que hace ritmo y está todo el día tocando”, había relatado entre risas. También compartió una divertida anécdota: “Le íbamos a regalar una batería, pero mi hijo me dijo: ‘¡Ni se les ocurra!’”.

Silvia Kutika fue abuela por segunda vez

Esta vez, la emoción volvió a ocupar lugar en la familia con la llegada del nuevo integrante. La primera imagen que compartieron muestra a los padres abrazando a su hijo instantes después del nacimiento. La madre lo sostiene sobre su pecho, envuelto en una manta blanca, mientras el padre se inclina para acariciar al bebé y mirar de cerca su carita. Ambos se muestran conmovidos en un entorno de quirófano, con barbijos, cofias y luz tenue que refuerza la intimidad del momento.

La reconocida actriz no aparece en la imagen, pero su mensaje público resume la alegría de toda la familia. El nacimiento de Oliverio renueva el vínculo que la actriz describió como transformador cuando se convirtió en abuela por primera vez, una etapa que vive con felicidad y participación en la vida de sus nietos.

Silvia Kutika y su primer nieto, Faustino

Mientras la familia comparte las primeras horas de vida del bebé, seguidores, colegas y amigos enviaron felicitaciones y buenos deseos. Oliverio ya ocupa un lugar especial en el hogar de Silvia Kutika y su familia, que celebran este nuevo capítulo con gratitud y emoción.

F.A