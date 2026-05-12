Saula Benavente, la novia de Luis Brandoni, contó cómo fue el último viaje que hicieron juntos: "Días antes de la caída"

El pasado 20 de abril de 2026, Argentina perdió a uno de sus actores más queridos, Luis Brandoni. La noticia de su fallecimiento conmovió al mundo del espectáculo y a todos aquellos que admiraban su trayectoria y su carisma. Sin embargo, en medio del duelo, su pareja, Saula Benavente, compartió en sus redes sociales las últimas vacaciones del actor.

El destino turístico elegido por Luis Brandoni

En su publicación, Saula Benavente recordó un viaje que realizó junto a Luis Brandoni en Punta Cana, un destino que parecía representar un refugio de tranquilidad y alegría para ambos. La publicación incluyó una fotografía donde ambos se los observa en una reposera, disfrutando del sol, con una expresión de paz y complicidad. La imagen, acompañada por su mensaje, transmite la sencillez y la felicidad que lograron compartir en esos momentos.

Luis Brandoni y Saula Benavente//Instagram

"Días antes de la caída, estábamos en el aeropuerto de Lima y mucha gente se acercaba a pedirle fotos: -Pregúntales de dónde me conocen, decía. Llevaba encima más de 60 años de carrera y era la primera vez en su vida que se animaba a pedir al teatro vacaciones. No quiso llevar celular, y había elegido una biografía de Sarmiento para leer y el traje de baño con jirafas", reveló la novia de Luis Brandoni.

Luis Brandoni y Saula Benavente//Archivo

El duro recuerdo de Saula

"Es imposible asociar esos momentos tan frescos, nadando y comiendo rabas al sol con esta tristeza de plomo", expresó con nostalgia Saula Benavente en sus redes sociales, reflejando en su posteo la profunda tristeza que siente tras la pérdida de su pareja y que cada vez se hace más difícil.

La publicación de su viaje a Punta Cana, también incluyó un agradecimiento a quienes le enviaron mensajes de apoyo: "Agradezco a todos los mensajes. Las presencias y el seguimiento que me hacen", dijo la novia del actor, ante miles de personas que manifestaron su admiración por el artista.

Posteo de Saula Benavente//Instagram

Finalmente, Saula Benavente cerró su mensaje con una frase que resume el amor y la admiración que sentía por Luis Brandoni: "Beto eterno: sí". Este posteo ha conmovido a muchos seguidores y fanáticos del actor, quienes han expresado su admiración y cariño hacía el artista.