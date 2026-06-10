Revelaron el verdadero motivo de la separación de Marcelo Tinelli y Rossana de Almeyda

Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda habrían puesto fin a su relación apenas dos meses después de haberla revelado públicamente. La pareja, que había compartido detalles de su historia en público, enfrenta ahora rumores sobre las causas del quiebre. En las últimas horas, salió a la luz un nuevo dato que podría explicar la abrupta separación.

Rossana Alemeyda habló tras separarse de Marcelo Tinelli

La separación entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda dejó abierta una serie de interrogantes sobre su fugaz relación y su tajante separación. En un intento por esclarecer los hechos, el nuevo ciclo conducido por Marina Calabró y Luis Ventura decidió abordar el tema y consiguió la palabra de la protagonista de esta historia.

Rossana Almeyda//Instagram

Delante de las cámaras de América TV, la exmodelo se mostró claramente incómoda, evidenciando su postura de no querer dar detalles. Cuando el cronista le preguntó por su estado, la empresaria limitó su respuesta a un escueto: "Estoy bien, gracias". Asimismo, el periodista la interrogó sobre la supuesta separación con el conductor y ella prefirió desligarse de dar explicaciones sobre lo que sucedió. "Por favor hablen con él. Él feliz los atiende. Yo no, estoy jugando", contestó.

Por qué Marcelo Tinelli se separó de Rossana Almeyda

En medio de rumores y especulaciones, el panelista de América, Santiago Sposato sorprendió al revelar detalles sobre la reciente ruptura de Marcelo Tinelli con su novia, atribuyendo la separación a diferencias de carácter. “Se sabe, por lo que me dicen a mi, personas del entorno íntimo, Marcelo está separado, dicen que fue un choque de personalidades, que no cuadraban”, expuso.

Marcelo Tinelli//Instagram

Sposato profundizó en las posibles causas del distanciamiento del conductor con su última novia, señalando aspectos particulares del carácter de la empresaria. “No lo digo como un defecto, sino como una característica, ella era muy intensa, se quería meter en todo. Quiso cambiar cosas de la decoración de la casa”, explicó.

Marcelo Tinelli//Instagram

La declaración del panelista genera nuevas perspectivas sobre la situación personal del conductor, que hasta ahora había sido un asunto privado. Aunque Marcelo Tinelli no ha emitido declaraciones públicas al respecto, las palabras de Sposato aportan más datos a las razones que motivaron a la separación de la pareja.