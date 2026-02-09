Oficial: Brenda Asnicar y Laura Esquivel vuelven al teatro juntas

Los fanáticos de Patito Feo no dudan en demostrar el amor que aún le tienen a la exitosa serie. Durante los últimos meses, comenzaron a surgir rumores de un posible regreso épico de las dos protagonistas, debido a cruces en redes sociales y un video que dio de qué hablar. Finalmente, este 9 de febrero, se volvió oficial: Brenda Asnicar y Laura Esquivel vuelven al teatro con una gira mundial única, donde las canciones de la novela volverán a ser escuchadas en vivo.
El regreso de Patito Feo: la gira mundial de Brenda Asnicar y Laura Esquivel
Hace 19 años atrás, en la televisión argentina, debutó una serie adolescente que enamoró a todos los fanáticos de la música y las novelas. Patito Feo marcó un antes y un después, quedándose en el corazón de muchos. Finalmente, en el 2026, Brenda Asnicar y Laura Esquivel quisieron volver a ponerse en la piel de las protagonistas, y anunciaron una gira mundial "Amigas del corazón World Tour". La misma comienza el próximo abril, y ya hay confirmadas fechas en Latinoamérica, pero se sabe que unirán a Europa.
En Uruguay, llegarán el 24 de abril, mientras que en Chile será el 3 de mayo. En Perú tendrán dos fechas, el 7 y 8, en Costa XXI y Lima. El 31 de julio viajarán a Ecuador, y terminará el 2 de agosto en México. La misma promete una puesta en escena memorable, con el concepto central revivir las historias que marcaron una generación y resignificarlas en formato de homenaje. Por el momento, no se habló de una fecha en la Argentina, pero los fanáticos no dudan en soñar al respecto.
Patito Feo: de la mano de Juli Poggio
El regreso de Patito Feo de la mano de Brenda Asnicar y Laura Esquivel llega luego de una obra de teatro en su honor, protagonizada por Juli Poggio y Guadalupe Devoto. La misma se llamaba "Buscando a Patito Feo" y le brindaban un homenaje a las canciones originales, con una historia y personajes completamente nuevos. Sin embargo, provocó comentarios a su alrededor, sobre todo de la actriz de Antonella, quien lanzó filosos dichos.
Esto demostró su profundo amor por el proyecto que la hizo debutar en el 2007 y que la acompaña en la actualidad. Es por eso que Brenda Asnicar y Laura Esquivel decidieron brindarle su propio homenaje, y disfrutarlo con los fanáticos de alrededor del mundo. Tras semanas de rumores y videos extraños, salieron a confirmar que la gira comenzaría en abril y prometieron una recorrida por los clásicos que quedaron guardados en los corazones de las fanáticas.
Créditos promocionales: LyB prensa
A.E