Olivia, la hija de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, impusó con la canción para alentar a la selección argentina

A pocas horas que la selección argentina haga su gran debut en el Mundial 2026, las familias de los jugadores comienzan a arribar a las sedes mundialistas para acompañar de cerca este importante momento. Valentina Cervantes junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, arribaron a Estados Unidos para apoyar a Enzo Férnández, quien es uno de los convocados para defender la celeste y blanca.

Pero el arribo de la familia Fernández estuvo atravesada por la fiebre mundialista de Olivia, quien sorprendió a todos mostrando su lado "hincha" al pisar suelo estadounidense entonando una de las canciones de cancha que promenten sonar para alentar a la seleción. La pequeña de seis años cautivó al conocer la letra y al mostrarse tan entusiasmada por este momento.

Olivia Fernández la mini hincha de la selección argentina

El próximo 16 de junio la selección argentina tendrá su debut en el Mundial 2026, en la fases de grupos, corresponiente a J, enfrentará a Argentina. Y por supuesto, las expectativas son muy altas con el deseo de defender el título obtenido en el 2022. Y cómo suele suceder, las persomas más cercanas a los jugadores arriban a la sede mundialista para acompañarlos. Recientemente, Valentina Cervantes mostró su llegada junto a sus hijos, Olivia y Benjamín.

Pero fiel a su estilo, la modelo compartió en redes sociales la realidad de sus momentos y no dudó en filmar a su pequeña hija a pura emoción cantando, mientras miraba por fuerte del vehículo, en medio de la llegada a Estados Unidos. La pequeña se sabía al pie de la letra la canción 3 estrellas en el conjunto, lanzada en 2022 por Bizarrap, Duki y La T y La M.

La pequeña de seis año se ve totalmente concentrada entonando el tema que expresa el recorrido de los jugadores argentinos para obtener la Copa del Mundo en 2022. Cuando Olivia se da cuenta que está siendo captada por su madre, reacciona con una sonrisa y continúa enfocada en seguir la letra. Además, la niña tiene un outfit que termina por comletar la fiebre mundialista, ya que se puede distinguir que lleva puesta una remera celeste con la inscripción Argentina.

Rápidamente, el clip se viralizó al contar con el aura argentina de cara a una nueva ilusión.Tanto Olivia como Benjamín desde pequeños aprendieron a alentar a su papá y esta nueva Copa del Mundo no es la excepción, mostrándose listos para el gran debut del próximo 16 de junio.