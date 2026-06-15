Caro Calvagni y la “despedida más dura” para acompañar a Nicolás Tagliafico en el Mundial

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico formaron una de las parejas más queridas de la selección argentina. Su romance va cruzando fronteras y acompañándolos en todos los proyectos individuales que realizan. En los próximos meses, el jugador participará del Mundial, intentando conseguir una nueva consagración de gloria para el país. Es por eso que la influencer no dudó en acompañarlo para poder alentarlo de cerca y contenerlo en todo momento. Sin embargo, eso significó tener que decirle adiós a dos se sus seres más queridos: sus mascotas Galo e India.

Caro Calvagni, Nicolás Tagliafico

Los "hijos perrunos" de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni se casaron oficialmente por el civil el 27 de febrero de 2021 en una ceremonia íntima, y realizaron una celebración de lujo el 27 de diciembre de 2022, en el exclusivo salón El Dok Haras ubicado en Exaltación de la Cruz. Si bien estos eventos fueron el sello de su relación, ambos decidieron formar una familia con sus "hijos perrunos", o "perrhijos" Galo e India. Las mascotas se volvieron el centro de su atención, y marcaron diferentes etapas de su relación, antes del casamiento definitivo.

Los dos bulldogs franceses fueron adoptados en distintas etapas de su relación, creando la familia perfecta para ellos. Galo fue el primero en llegar a sus vidas, a mediados de 2015. La mascota los acompaña desde sus tiempos en Argentina, antes de emigrar a Europa, específicamente en Francia, donde viven por el compromiso laboral de Tagliafico. Finalmente, en el 2021, se terminó se consagrar la familia, con la llegada de India, también llamada tiernamente como Roma. La pareja definió con orgullo su estilo de vida pet family, pero también se volvió la despedida más dura a la hora de seguir con sus responsabilidades.

Caro Calvagni, Nicolás Tagliafico y sus mascotas

La "despedida más dura" de Caro Calvagni antes de acompañar a Nicolás Tagliafico

Durante junio y julio del 2026, se llevará a cabo el Mundial, en Estados Unidos, Canadá y México. Esto llevó a que la selección vuelva a reunirse para buscar una nueva consagración de gloria. Sus parejas no dudaron en armar las valijas junto a ellos y acompañarlos en esta nueva aventura, para alentarlos y contenerlos en todo momento. Caro Calvagni, en las últimas horas, terminó de organizar las cosas en su hogar para poder viajar junto a Nicolás Tagliafico. Sin embargo, eso significó pasar la despedida más dura: el decirle adiós por un tiempo a Galo e India.

En sus historias de Instagram, compartió un tierno video de ella en su casa de Francia, jugando y haciéndole mimos a sus dos bulldogs. Sin embargo, al final del mismo, comenzó a darles besos, demostrando la tristeza que siente por dejarlos solos. "La despedida más dura. Los amo tanto", escribió en el mismo. De esta manera, se mostró orgullosa del próximo paso que vivirá Tagliafico, demostrando que volverá por ellos, luego del Mundial. "Me voy a acompañar a papi en esta aventura", cerró. El video generó ternura en sus seguidores, quienes no tardaron en dejar sus comentarios al respecto.

Galo e India son el orgullo y los "perrhijos" de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico. Los bulldogs los acompañan desde el comienzo de su relación, y fueron partícipes de importantes momentos para ellos, ya sea en su vida laboral como en el crecimiento de la pareja. Durante estos meses, los acompañarán a distancia para el nuevo Mundial, y protagonizaron una dura despedida con su mamá, quien muestra con orgullo y cariño el lugar importante que tienen en su vida.

A.E